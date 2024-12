Ballando con le Stelle, Milly Carlucci sul fuori onda di Guillermo Mariotto: "In questi giorni esamineremo l’audio"

Gossip TV

Milly Carlucci, intervistata da La Stampa, è intervenuta sul nuovo caso e caos che riguarda lo stilista Guillermo Mariotto che prima di tornare a Ballando con le Stelle, pare abbia imprecato nei confronti di qualcuno dietro le quinte dello show.

Le vicende di Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle continuano a far discutere, e non sembrano destinate a chiudersi in tempi brevi. Dopo essere stato riammesso in trasmissione in seguito alla sua fuga in diretta della scorsa settimana, il giurato è di nuovo al centro delle polemiche, questa volta per un fuori onda trasmesso da Striscia la Notizia.

Milly Carlucci difende Mariotto e chiede contestualizzazione

Nel video si sente chiaramente Mariotto, poco prima di entrare in studio sabato sera, pronunciare un’espressione inequivocabile: “Che figlia de ’na migntta”*. Di fronte a questa nuova bufera, Milly Carlucci è intervenuta sulle pagine de La Stampa, cercando di fare chiarezza e difendendo, seppur con cautela, il suo giurato:

“L’audio in realtà non è così chiaro e l’espressione, pur volgare, va contestualizzata. Qui a Roma, ad esempio, può essere usata anche in senso scherzoso, per descrivere una persona sveglia e reattiva. Nei prossimi giorni esamineremo con calma il contenuto per capire meglio il contesto e le intenzioni.”

Tuttavia, il dubbio resta: Mariotto parteciperà alla finale del programma? La conduttrice non si sbilancia del tutto, lasciando aperta la questione: “Dovrebbe esserci,” ha spiegato, aggiungendo però che Guillermo, in settimana, sarà impegnato a Riad per motivi professionali legati al suo ruolo di stilista della casa reale saudita.

“Dovrebbe tornare venerdì, giusto in tempo per la puntata finale.”

Il comportamento di Mariotto ha creato tensioni non solo tra il pubblico ma anche all’interno della produzione. Milly Carlucci ha rivelato che, in caso di un’eventuale decisione della Rai di allontanare il giurato, erano già stati messi a punto diversi scenari alternativi:

“Il video con le sue scuse era registrato, ma se la Rai avesse deciso diversamente, avevamo pronti una serie di piani B. Gli sviluppi possibili erano tanti, ed eravamo preparati a gestire ogni eventualità.”

Oltre alle polemiche, la conduttrice ha anche sottolineato che Guillermo sta attraversando un periodo particolarmente complicato a livello personale:

“Mariotto sta vivendo un momento molto buio. Per delicatezza e rispetto non voglio scendere nei dettagli, ma questo aspetto non può essere ignorato.”

Mentre si avvicina la serata conclusiva di questa edizione di Ballando con le Stelle, il pubblico si chiede se il giurato sarà effettivamente presente o se le polemiche costringeranno la produzione a una decisione drastica. Intanto, il dibattito rimane acceso, e Mariotto continua a dividere: tra chi lo difende, apprezzandone la spontaneità, e chi chiede una maggiore professionalità, soprattutto in una trasmissione seguita da milioni di spettatori. Resta da vedere se l’ultima puntata sarà l’occasione per una definitiva riconciliazione con il pubblico o l’ennesimo capitolo di una vicenda che ha segnato questa stagione dello show.