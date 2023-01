Ballando con le Stelle, Milly Carlucci senza parole per quello che è successo al programma

Gossip TV

Per questa edizione di Ballando con le Stelle, la conduttrice Milly Carlucci ha raggiunto risultati da record: ecco cosa è successo.

Questa edizione di Ballando con le Stelle ha suscitato più di qualche chiacchiera, molte negative, considerando le numerose polemiche che si sono susseguite. Tuttavia, per una volta, il programma è anche al centro di una notizia positiva.

Ballando con le Stelle, numeri da record per questa edizione

Nel settimanale di DiPiùTv Giancarlo De Andreis ha dedicato un articolo al programma condotto da Milly Carlucci, definito un "Ballando da record", dato che il dancing show di Rai 1 ha davvero raggiunto ottimi risultati in termini di ascolto. Il giornalista ha sottolineato che erano numeri che non si vedevano da 12 anni:

"Questa edizione è stata da record, con grandi ascolti, tanti commenti positivi e interesse sui social. La media di share ha superato il 26% ottenendo i migliori risultati delle ultime dodici edizioni. Secono i blog di televisione il merito del successo dell'edizione 2022 di Ballando con le Stelle è un cast azzeccatissimo, pieno di vere stelle della tv e non solo, che oltre a ballare hanno aperto il loro cuore."

Nell'articolo è stato citato Gabriel Garko, costretto a ritirarsi a un passo dalla finale a causa di un infortunio, anche se il pubblico ha molto apprezzato anche Rosanna Banfi e il commovente racconto della malattia di sua madre, così come hanno suscitato scalpore le scaramucce tra Alessandro Egger re sua madre Cristina, per non parlare della tenera storia d'amore sbocciata tra Ema Stokholma e Angelo Madonia.

Decisamente, questa edizione è stata una vittoria totale per la conduttrice Milly Carlucci, sorpresa dai risultati raggiunti, ma anche molto entusiasta.

