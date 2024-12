Ballando con le stelle, Milly Carlucci: "Barbara D'Urso è un grande personaggio, Andare a Belve? Non vorrei essere noiosa"

Gossip TV

La conduttrice Milly Carlucci commenta la discussa ospitata di Barbara D'Urso a Ballando con le stelle e parla di una sua possibile partecipazione a Belve, il fortunato programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani.

A pochi giorni dalla finalissima di Ballando con le stesse, che ha visto trionfare Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Milly Carlucci ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair in cui ha fatto un bilancio dell'edizione appena passata, commentato le varie ospitate e parlato di una sua possibile partecipazione a Belve, il programma di Francesca Fagnani.

Le parole di Milly Carlucci su Barbara D'Urso

L'ultima edizione di Ballando con le stelle è stata un successone. A commentare gli ascolti record ci ha pensato la conduttrice Milly Carlucci, che ha rilasciato una nuova intervista in cui ha anche raccontato tutte le emozioni vissute nel popolare talent show di Rai1. Alla seconda puntata, infatti, ha avuto Barbara D'Urso come ballerina per una notte. Un'ospitata che, all'epoca di Baila, sembrava davvero impossibile:

Sono passati degli anni, sono successe tante cose in mezzo, ma posso dire che alla base c'è sempre stata tra noi una grande stima reciproca. Il confronto è il sale dell'esistenza, e penso anche per questo che sia stato bellissimo averla a Ballando. Senza contare che Barbara è un grande personaggio che il pubblico avrebbe amato vedere sulla pista di Ballando. È una persona che non lascia niente al caso e che si prepara con una meticolosità veramente encomiabile, un po' come me. Abbiamo in comune una grande voglia di arrivare davanti al pubblico preparate, che secondo me è il modo migliore di rispettare chi ci guarda.

Milly Carlucci a Belve? Parla lei

Tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2024 c'è stata anche Sonia Bruganelli. L'ex opinionista del Grande Fratello e L'Isola dei Famosi è stata ospite anche a Belve, dove ha parlato della sua esperienza nel talent show di Rai1 ammettendo di essere stata il personaggio polemico di questa edizione. A tal proposito, Milly Carlucci ha confessato:

Sonia mi ha detto delle cose molto carine che, naturalmente, non posso riferire, esprimendo anche dubbi su alcuni aspetti. È giusto: quando entri nella Cappella Sistina io posso ammirare certe cose e tu puoi ammirarne delle altre. A qualcuno può addirittura non piacere, ma è normale. L'importante è non offendersi per le critiche [...] Non era certo un ruolo da copione. Più che parlare di polemica, parlerei di confronti tra persone con visioni diverse.

Parlando di Belve, la conduttrice Milly ha rotto il silenzio su una sua possibile partecipazione nello studio del fortunato programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani:

Adoro Francesca Fagnani perché è una ragazza intelligentissima e acuta, ma io non sono una belva: sono una che mette la cenere sul fuoco, penso che non sarei adatta al suo programma: non vorrei essere noiosa [...] Sono per natura una persona di conciliazione, e credo che Francesca abbia bisogno di persone un po' divisive.

