Ballando con le Stelle, Massimiliano Ossini in attesa del ripescaggio: ''La sto vivendo nel modo giusto, mi diverto''

Massimiliano Ossini potrebbe essere ripescano nella puntata di Ballando con le Stelle in onda stasera su Rai 1. Ecco come affronta la sfida il ballerino Vip.

Massimiliano Ossini sarà ripescato nel corso della puntata di questa sera di Ballando con le Stelle, in onda in prima serata su Rai 1? Lo sportivo, volto di Unomattina, ci spera anche solo per il grande lavoro fatto con la maestra Vera Kinnunen, ma nel frattempo riflette su come è cambiato il suo spirito durante il programma. Ecco cosa ha rivelato.

Ballando con le Stelle, Massimiliano Ossini ritorna sulla discussione in studio

Sportivo, maestro di sci, scalatore del K2 ma anche volto di Unomattina, Massimiliano Ossini non si ferma mai e sembra in grado di spostarsi alla velocità della luce da un impegno all’altro con grande facilità, come se la fatica non pesasse mai. Il percorso di Ossini nello studio di Ballando con le Stelle si è interrotto prematuramente a causa dell’eliminazione ma lo sportivo spera ancora di poter essere ripescato. Prima di lasciare lo studio dello show danzante condotto da Milly Carlucci, Ossini si è reso protagonista di una polemica accesa, parlando anche del sindacato fondato in studio, questione che ha fatto sorridere molti spettatori.

“Io non dico che non vada giudicato chi balla bene e chi no, erano un po’ i giudizi sulla persona che mi dispiacevano. Comunque, da quello scontro, come dire, sindacale, di 20 minuti, mi sto divertendo, ballo senza il pensiero della giuria senza l’ansia del voto”.

Ha così commentato Ossini ai microfoni del settimanale Chi. Lo sportivo ha ammesso di aver vissuto la competizione inizialmente come abituato anche nella sua vita professionale, per poi accorgersi che in questo programma delle volte il ballo diventa secondario. Nonostante ciò, con la sua maestra Vera Kinnunen, Massimiliano spera nel ripescaggio.

Ballando con le Stelle, Massimiliano Ossini ripescato? Cosa ne pensa

La competizione nello studio della nuova edizione di Ballando con le Stelle inizia a farsi sentire e Massimiliano Ossini non vorrebbe sprecare tutte le energie messe nelle lunghe sessioni di allenamento con la sua maestra Vera Kinnunen. E mentre Angelo Madonia viene allontanato dal programma, sostituito da Samuel Peron tra mille polemiche, lo sportivo non nasconde che gli farebbe piacere essere ripescato nella puntata dello show di Milly Carlucci in onda stasera su Rai 1. Ecco cosa ha rivelato a Chi:

“Le dico la verità, sono contento di quel che ho fatto fino a qui, per il ballo che faremo, spero di essere ripescato, non sarebbe ingiusto. Però - e non è da me - non sento la competizione. La sto vivendo nel mondo giusto credo, mi sto divertendo, la giuria mi dice che sono cambiato, che sono sereno, le mie figlie mi dicono che già ho vinto la mia gara, e allora ho vinto doppio”.

Massimiliano ha poi ammesso di aver creato dei bellissimi rapporti dietro le quinte con alcuni protagonisti, in particolare con Bianca Guaccero che è decisamente la favorita di questa stagione, ma anche con Federica Nargi e Federica Pellegrini. Nel frattempo, Ossini è molto preso dalla presentazione del suo libro “K2” che è raccontato e documentato in prima persona edito da Rai Libri. Insomma, chi sperate che verrà ripescato questa sera a Ballando con le Stelle?

