Angelo Madonia via da Ballando con le Stelle: "Una doccia fredda. Con Sonia? Tante cose di cui parlare"

Angela Madonia, intervistato da Il Corriere della Sera, ha parlato della sua esclusione a Ballando con le Stelle in cui faceva coppia con Federica Pellegrini: "Sono cascato nelle trappole e non ho tutelato Federica"

Negli ultimi giorni, l'esclusione di Angelo Madonia dal cast di Ballando con le Stelle ha scatenato un acceso dibattito tra telespettatori e appassionati dello show.

Ballando con le Stelle, Angelo Madonia fuori dal cast: "Sono arrivato con i miei limiti a non sopportare più certe provocazioni e a sottovalutare la situazione"

La decisione, comunicata dalla produzione Rai, ha sorpreso il pubblico e ha suscitato molte domande sulle circostanze che hanno portato a questa scelta. Madonia, nel cast del programma con Federica Pellegrini, ha rilasciato dichiarazioni al Corriere della Sera per fare chiarezza sull’accaduto, manifestando il suo rammarico per aver dovuto lasciare una partner con cui aveva costruito un rapporto lavorativo positivo.

"Il percorso con Federica è stato molto piacevole," ha affermato il maestro, sottolineando come il loro lavoro insieme avesse portato a una crescita costante nelle esibizioni. "Per due persone nuove, di quasi 40 anni, che non si conoscono e devono trascorrere tanto tempo insieme, non è semplice prendersi.

Angelo ha parlato di "una doccia fredda" il provvedimento della produzione di escluderlo dal cast a poche settimane dalla conclusione del programma:

"Sì, è stata una doccia fredda, un’iniziativa presa dalla Rai e la produzione. Non sono stato bravo a gestire certe cose. Io sono un professionista della danza, non sono bravo nella comunicazione. Non è stato considerato il lavoro che ho fatto. Sono stato sempre argomento solo del mio privato, anche se in modo scherzoso. Essendo sensibile e attento a non voler mischiare gli ambiti, cercavo di tenere lontane le frecciate sulla mia vita privata e sono passato per rosicone."

E ancora:

"Tornando indietro non coinvolgerei Federica che è un patrimonio dello sport. Lei non è abituata quanto me a certe dinamiche. Umanamente sono cascato nelle “trappole” e ho creato imbarazzo a Federica. Ma con lei direttamente non ci sono stati problemi. Il tango finale di sabato scorso è andato bene ed è arrivato quasi al massimo delle votazioni. Sono arrivato con i miei limiti a non sopportare più certe provocazioni e a sottovalutare la situazione. Che devo fare? Lo riconosco e basta. Accetto la decisione. Non so se è un provvedimento giusto per mia condotta, ma lo accetto da persona responsabile. Sicuramente mi dispiace. Ma è giusto che chi deve proteggere il programma lo faccia come ritiene più opportuno."

Parlando della relazione con Sonia Bruganelli, Angelo ha ammesso che il loro rapporto è stato oggetto di molta attenzione, influenzando la percezione del pubblico e della giuria: "Quella sera ho voluto solo ribadire che io e Federica avevamo ballato bene e che la vita privata non c’entrava nulla." Riguardo all’eliminazione della Bruganelli, ha espresso rammarico ma ha riconosciuto i segnali di stanchezza da parte di Sonia, dicendo: "Lei se lo aspettava. Con Sonia è un periodo complesso e pieno di mille cose nuove. Abbiamo occhi diversi e tante cose di cui parlare" ha ammesso Madonia.

Il confronto con Milly Carlucci e l’arrivo di Samuel Peron

Dopo l’allontanamento, il ballerino ha avuto un confronto con Milly Carlucci, conduttrice e figura di riferimento del programma: "C’è stato dispiacere da entrambe le parti. Io resto sostenitore del programma e ambasciatore della danza."

A sostituirlo sarà Samuel Peron, storico maestro di Ballando con le Stelle. Madonia ha accolto con positività il cambio, augurando il meglio a Peron e Pellegrini: "Sono contento di avergli lasciato una grande concorrente che è cresciuta tanto. Mando un grande in bocca al lupo a lui e Federica."