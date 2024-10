Ballando con le Stelle, Massimiliano Ossini contro la giuria: il video del dietro le quinte!

Gossip TV

Massimiliano Ossini è uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle e in un video dal dietro le quinte si è scagliato duramente contro la giuria!

Da un video del dietro le quinte di Ballando con le Stelle è emerso che Massimiliano Ossini, uno dei concorrenti della nuova edizione del dancing show di Rai1 sarebbe particolarmente infuriato con la giuria della trasmissione!

Ballando con le Stelle, Massimiliano Ossini contro la giuria: spunta un video del dietro le quinte!

Durante la seconda puntata di Ballando con le Stelle, Massimiliano Ossini non ha ritenuto giusti i voti che la giuria del dancing show condotto da Milly Carlucci gli ha assegnato e si è lasciato andare a diversi commenti negativi sui giurati. A sostenerlo c'era anche Sonia Bruganelli e la loro conversazione è stata ripresa in un video dal dietro le quinte del programma e pubblicata per il format Ballando Segreto.

Nel filmato, Ossini si lamenta dei suoi voti e ritiene che al contrario quelli dati al giornalista Alan Friedman siano stati eccessivamente alti e immeritati. Sonia Bruganelli - che in settimana ha avuto diversi scontri sui social con Selvaggia Lucarelli - gli ha dato pienamente ragione. "Adesso, con tutto il cuore, per tutto il bene che non voglio,, anche perché non siamo amici, ma Friedman...Ho ballato cento volte meglio!" ha dichiarato Ossini infastidito.

Secondo il conduttore, il voto assegnato da Selvaggia Lucarelli (un 6) era stato dato al giornalista solo per un dispetto contro Ivan Zazzaroni:

"Non puoi dare 6 perché è andata contro Zazzaroni, perché hanno litigato. Ma che c**** di voto è, dai"

A dargli ragione è intervenuta Sonia Bruganelli, che non ha mancato di lanciare la sua stoccata ai giurati, dichiarando che il loro intento è quello di voler essere protagonisti dello show!

Massimiliano Ossini contro la Giuria di #BallandoconLeStelle pic.twitter.com/tNjfSkNEDm — Roberto Mallò (@robymallo) October 11, 2024

Ballando con le Stelle, tutte le anticipazioni della puntata di questa sera!

Questa sera, sabato 12 ottobre 2024, su Rai1 andrà in onda il terzo appuntamento con Ballando con le Stelle! Nella puntata di questa sera avremo come ballerini per una notte Benedetta Parodi e Fabio Caressa.

La prima ballerà una samba sulle note di "La partita di pallone" di Rita Pavone, accompagnata dal ballerino professionista Samuel Santarelli, mentre Caressa sarà accompagnato da Maria Ermachkova e si esibirà sulle note della canzone "Il baccalà" di Nino Ferrer.

Al momento, nessuno dei 13 concorrenti è stato eliminato e in vetta alla classifica spiccano Bianca Guaccero e Giovanni Pernice e Nina Zilli e Pasquale La Rocca.

