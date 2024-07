Ballando con le Stelle, Mara Maionchi sarà parte della giuria? Parla Milly Carlucci!

Gossip TV

Secondo una recente indiscrezione, sembra che Mara Maionchi sarà parte della giuria di Ballando con le Stelle, per la prossima edizione. Sarà davvero così? Ecco cosa ha rivelato Milly Carlucci!

Procedono i lavori per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, il dancing show di Rai condotto da Milly Carlucci e, dopo l'annuncio dei primi concorrenti che comporanno il cast di ballerini, arriva la notizia che anche la giuria del programma potrebbe accogliere una giurata di alto livello. Stiamo parlando di Mara Maionchi.

Ballando con le Stelle, Mara Maionchi nella giuria?

In un video pubblicato dalla pagina ufficiale di Ballando con le Stelle si vede Mara Maionchi seduta nei camerini del programma con Milly Carlucci che le chiede un parere, essendo lei un'esperta giurata. La produttrice discografica, infatti, ha già ricoperto per anni il ruolo di giudice a X Factor e a Italia's Got Talent e chi meglio di lei potrebbe giudicare un talento, anche se nel campo della danza?

Nel video pubblicato dai canali social per la nuova edizione del dancing show Mara Maionchi dichiara che secondo lei "il lavoro batte il talento, se il talento non lavora duro". La produttrice ha poi spiegato che secondo lei dare un voto come 0 a un giovane ballerino potrebbe non essere davvero d'aiuto, perché è importante fargli capire dov'è che può migliorare e crescere, perciò, ha affermato "Non gli darei 0 ma 3".

La conduttrice Milly Carlucci ha poi proseguito con l'intervista, chiedendo a Maionchi su cosa si focalizzerebbe guardando una performance e la nuova giurata ha risposto senza esitazione:

"Capacità del ballo e fascino. Il fascino dell'artista è fondamentale"

Ballando con le Stelle, Mara Maionchi è una delle giurate? Il chiarimento di Milly Carlucci

Stando a questo video sembra perciò chiaro che Mara Maionchi farà parte della giuria di Ballando con le Stelle 2024 e affiancherà Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith. Tuttavia, in un secondo video pubblicato sempre sui canali ufficiali del dancing show è intervenuta la conduttrice per chiarire come stanno davvero le cose:

"Tempesta! Tempesta su Ballando con le Stelle, solo in un bicchiere d’acqua naturalmente. Allora, che cosa è successo? E’ successo che noi abbiamo pubblicato dei video in cui ci sono delle considerazioni fatte da alcuni personaggi a cui abbiamo posto la domanda: “Come ti comporteresti se tu fossi un giudice di Ballando con le Stelle?“. Tra questi la nostra adorata Mara Maionchi, che è stata una delle nostre grandi protagoniste de L’Acchiappa Talenti,nonché vincitrice. E lei ha detto delle cos e molto interessanti. Naturalmente questo non vuol dire che Mara Maionchi sarà una giudice di Ballando con le Stelle, era un gioco. Era un giochino per divertirci un po’ però ci avete preso sul serio e quindi tempesta, tempesta!"

Dalle parole di Milly Carlucci è emerso che, in realtà, Mara Maionchi non farà parte della giuria del programma, ma si è trattato solo di un'intervista, fatta per gioco, rivolta a personaggi come la produttrice discografica, che avrebbero potuto dare delle interessanti risposte alle domande poste dalla padrona di casa:

"Però volevo dire che Mara è nei nostri cuori, spero di fare tante altre cose con te Mara, perché tu sei un personaggio strepitoso ma naturalmente tu sei giudice di altri programmi e noi abbiamo la nostra strada. Baci a tutti e buona estate"

