Ballando con le Stelle, Jasmine Carrisi nella prossima edizione? Ecco l'indiscrezione!

Nella prossima edizione di Ballando con le Stelle anche Jasmine Carrisi potrebbe far parte del cast? Ecco cosa sappiamo.

La prossima edizione di Ballando con le Stelle, il dancing show di Rai1 condotto da Milly Carlucci non partirà prima del prossimo autunno, ma da settimane si susseguono rumors e voci sia di alcuni cambi della giuria, sia di chi potrebbero essere i prossimi concorrenti: in particolare, nelle ultime ore si vocifera che tra le aspiranti ballerine del talent ci sarà anche Jasmine Carrisi.

Ballando con le Stelle, Jasmine Carrisi sarà una delle concorrenti?

Sulla giuria, Milly Carlucci ha chiarito che al momento non è stata ancora confermata, sebbene sia piuttosto improbabile veder cambiare i volti storici del programma, tra cui Selvaggia Lucarelli, protagonista di numerosi scontri. Ha smentito anche un suo coinvolgimento il maestro di ballo di Amici, Raimondo Todaro, rivelando che non ci sono mai stati contatti con la conduttrice del dancing show e che si tratta di chiacchiere senza fondamento:

"La verità è che non ho mai sentito nessuno. In Rai non mi ha mai chiamato nessuno."

Sul probabile cast, al momento, si conosce poco, ma in queste ore, grazie a un'indiscrezione del settimanale Oggi, è arrivata una voce che vorrebbe tra le prossime concorrenti Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Il settimanale parla di trattative ancora in corso e non concluse, quindi, al momento è ancora tutto in forse e per avere notizie certe occorrerà aspettare ancora qualche mese:

"Jasmine Carrisi, 22 anni, figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, è a un passo dal partecipare a Bllando con le Stelle, longevo programma di Milly Carlucci, in onda su Rai1. La conduttrice, lo scorso anno, decise di non includere nel cast Romina Carrisi, figlia di Romina Power e sorellastra di Jasmine. Ora è a un bivio: valorizzare la figlia della Lecciso oppure escluderla dalla rosa dei concorrenti per non fare (indirettamente) un torto alla Power? Si vedra"

