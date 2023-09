Ballando con le Stelle, il nuovo colpaccio di Milly Carlucci: ecco chi è la sesta concorrente ufficiale

Gossip TV

Dopo Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura e Giovanni Terzi, è stato annunciato la sesta concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle.

La diciottesima, attesissima, edizione di Ballando con le Stelle tornerà in onda a partire dal 21 ottobre prossimo e come già annunciato da diverse settimane il cast si preannuncia davvero illustre.

Ballando con le Stelle, la sesta concorrente ufficiale è Paola Perego

Dopo Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura e Giovanni Terzi, è stato annunciata la sesta concorrente ufficiale. A mettersi in gioco nel palco del dancing show di Rai 1, ci sarà anche la conduttrice monzese Paola Perego. Ad annunciarlo è stata proprio lei in un video condiviso sul profilo Instagram ufficiale del programma.

Nella clip si vede la Perego è seduta sul divano mentre mangia patatine intenta ad osservare il riscaldamento di Alex, la nota protagonista dell'indimenticabile pellicola del 1983, Flash Dance. Una voce fuori campo le chiede: "Paola, ma scusa tu è così che ti prepari per Ballando con le stelle? "Eh mi sono vestita da ballerina c’è tempo ancora" risponde la conduttrice. "È la sedicesima volta che guardo Flash Dance, alla ventesima per osmosi vedi che so ballare".

Per la moglie dell’agente Lucio Presta si tratta di un esordio come concorrente in un talent show.