Ballando con le Stelle, il giornalista Antonio Caprarica è uno dei concorrenti ufficiali!

Gossip TV

Nel cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle ci sarà anche il giornalista Antonio Caprarica. Vediamo insieme i dettagli della notizia!

Manca sempre meno alla nuova edizione di Ballando con le Stelle e l'account ufficiale del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci ha annunciato chi sarà il prossimo concorrente ufficiale: si tratta del giornalista Antonio Caprarica.

Ballando con le Stelle, Antonio Caprarica prossimo concorrente ufficiale

Il video ufficiale che conferma la partecipazione del giornalista lo mostra immerso nell'acqua cristallina del mare di Leuca, intento ad "allenarsi per la gara di ballo". Il giornalista 72enne, ex inviato Rai e noto al pubblico per essere uno degli esperti maggiori in quanto a dinastie reali e non solo, lancia un appello ai suoi fan da casa:

"Buongiorno cari amici, di solito mi vedete in giacca e cravatta, ma sono sempre io, Antonio Caprarica, immerso nelle acque di Leuca dove ho trascorso l'estate ad allenarmi per vincere la corona, non quella reale, ma un'altra altrettanto scintillante e allettante, quella di miglior ballerino. Quest'anno in gara a Ballando con le Stelle ci sarò anche io, ce la metterò tutta, ma conto anche sul vostro sostegno e incoraggiamento. In bocca al lupo a tutti!"

Mentre Bruno Barbieri non farà più parte del cast di ballerini del dancing show, Caprarica si aggiunge al cast di concorrenti ufficiali, insieme a Simona Ventura, Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Giovanni Terzi, Carlotta Mantovan e Paola Perego. Confermata anche la giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli - di cui si è tanto chiacchierato per un'eventuale abbandono del dancing show - Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni.