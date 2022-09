Ballando con le Stelle, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli nel cast: ''Contratto firmato con il sangue''

Gossip TV

Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli, parla della sua partecipazione alla nuova edizione di Ballando con le Stelle.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle si prepara per debuttare in prima serata su Canale 5 e Milly Carlucci ha svelato i tredici concorrenti Vip che comporranno il cast. Tra loro anche Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato della giurata Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le Stelle, parla il fidanzato di Selvaggia Lucarelli

Milly Carlucci è pronta per il debutto della nuova edizione di Ballando con le Stelle, fiduciosa sulle potenzialità del cast che ha scelto per il suo show danzate su Rai 1. I ballerini Vip che si metteranno alla prova sono Iva Zanicchi, Alex Di Giorgio, Enrico Montesano, Gabriel Garko, Paola Barale, Marta Flavi, Giampiero Mughini, Luisella Costamagna, Rosanna Banfi, Ema Stokolma, Dario Cassini, Alessandro Egger e Lorenzo Biagiarelli.

Quest’ultimo è un giovane chef che si sta affermando sul piccolo schermo, soprattutto grazie al programma di Antonella Clerici, È sempre mezzogiorno, ma la sua vera popolarità deriva dalla sua relazione con Selvaggia Lucarelli. Mentre lei sarà giudice della competizione, Lorenzo sarà uno dei concorrenti e ha confermato la sua presenza con un post social, lanciando una frecciatina a Montesano.

“Va bene, ora è ufficiale: sarò uno dei 13 concorrenti di Ballando con le Stelle. Ho accettato la proposta di Milly Carlucci per un semplice motivo: l’unica cosa che può obbligarmi a fare movimento per dieci settimane di fila è un contratto firmato con il sangue. Non temo la fatica anche perché, essendo io un tridosato, se anche dovessi stramazzare sulla pista ci sarebbe comunque Montesano a far luce sulle vere cause del mio decesso […] In ogni caso no, non lascerò mica È sempre mezzogiorno! Lì ci rivediamo da lunedì prossimo, anche perché Ballando e il Mezzogiorno sono perfettamente complementari: da una parte dimagrisco, dall’altra ingrasso”.

Biagiarelli ha voluto tirare in ballo la polemica contro Montesano nata a causa delle sue affermazioni no vax durante la pandemia, mettendo in chiaro che è pronto a fare scintille non solo danzando. Nel frattempo, il cast dei professionisti di Ballando con le Stelle riceve un duro colpo.

