Ballando con le Stelle: Guillermo Mariotto tornerà in giura nella semifinale di questa sera

Secondo quanto riferisce l'Adnkronos, Guillermo Mariotto presenzierà nella puntata di Ballando con le Stelle in onda oggi, sabato 14 dicembre 2024, in prima serata su Rai1.

Guillermo Mariotto torna a far parte del cast di "Ballando con le Stelle", mettendo fine a settimane di dubbi incertezze e numerose indiscrezioni.

Guillermo Mariotto, un ritorno atteso dopo un'assenza controversa

Lo stilista venezuelano, che da anni occupa un ruolo centrale come giurato nel celebre programma del sabato sera di Rai 1, rientrerà questa sera nello show condotto da Milly Carlucci. La conferma è arrivata tramite fonti vicine alla produzione, riportate da Adnkronos. I riflettori sono pronti dunque a tornare su di lui, proprio in occasione della penultima puntata di questa stagione, ovvero nella semifinale di Ballando.

La sua improvvisa uscita di scena il 30 novembre scorso aveva lasciato il pubblico sorpreso e incuriosito. In quella serata, Mariotto aveva abbandonato il suo posto al tavolo della giuria senza preavviso, dando origine a un'ondata di critiche e supposizioni online. Nei giorni successivi, il suo rientro nello show è rimasto in sospeso, tra silenzi stampa e commenti criptici. Questa sera, però, il giurato sarà di nuovo protagonista, pronto a sollevare la paletta e a commentare le performance dei concorrenti durante la seconda semifinale.

A mantenere alta l'attenzione è stata la stessa Milly Carlucci, che in un video pubblicato su Instagram aveva risposto alle domande incessanti dei fan:

"Finalmente risponderemo alla domanda che tutti mi state facendo da giorni: ma dove è finito Mariotto? Lo scoprirete nella puntata di questa sera"

L’annuncio è stato accolto con entusiasmo e curiosità, dato che il suo ritorno rappresenta un elemento di grande interesse per il pubblico dello show. La conduttrice ha anche anticipato che la serata sarà ricca di emozioni, con ospiti speciali come Fabio Fognini, che si esibirà con Giada Lini, e Francesca Chillemi, che ballerà in coppia con Moreno Porcu.

A quanto pare, dietro la sua uscita improvvisa ci sarebbe stata un'emergenza presso la Maison Gattinoni, di cui Mariotto è direttore creativo. Un membro chiave del suo team, responsabile del coordinamento della produzione, sarebbe stato colpito da un malore improvviso, costringendo lo stilista a recarsi immediatamente sul posto.

Negli ultimi giorni, Milly Carlucci ha affrontato l’argomento anche in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera: