Ballando con le Stelle, Giampiero Mughini contro Fabio Canino: "Una frase del genere la dici a tua sorella"

Una puntata ricca di colpi di scena quella di Ballando con le Stelle, tanto che anche Giampiero Mughini e Fabio Canino si sono duramente scontrati. Ecco cosa è successo.

Non si era mai vista una puntata più accesa di quella andata in onda ieri sera a Ballando con le Stelle: questa volta, a scontrarsi, sono stati il concorrente Giampiero Mughini e il giudice Fabio Canino.

Tra Mughini e Canino volano parole pesanti

Giampiero Mughini è noto per la sua vena polemica e non manca esibizione senza un suo commento pungente nei confronti della giuria. Sembra, tuttavia, che questa volta si sia spinto un po' troppo oltre e abbia frainteso anche le parole che gli erano state rivolte da uno dei giudici, Fabio Canino.

Dopo l'esibizione del concorrente sulle note di Cyrano, Canino ha commentato l'abbigliamento di Mughini, dicendo:

"Hai questo maglione da ministro del Turismo."

Con riferimento agli outfit dell'attuale minsitra Daniela Santanché. Un commento che Mughini non ha preso affatto bene e che lo ha spinto a rispondere con toni fin troppo accesi:

"Non sai di cosa parli, Ministro del Turismo lo dici a tua sorella"

Quando i giurati gli hanno fatto notare che era una battuta e che non l'aveva capita, Mughini ha risposto stizzito che evidentemente era troppo aulica per lui e, per questo, non l'aveva capita.

Oltre che con Canino, il concorrente ha avuto uno scambio acceso anche con Selvaggia Lucarelli, ma in generale con l'intero sistema di giudizio utilizzato per giudicare i ballerini di Ballando con le Stelle. A suo dire, infatti:

"Penso che una paletta sia una cosa miserrima rispetto alla valutazione di una persona nel suo complesso. Mi sottopongo educatamente, ma un po' mi ci pulisco anche le scarpe."

