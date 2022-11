Ballando con le Stelle, Enrico Montesano: "Non sono pentito e voglio essere riabilitato"

Gossip TV

Dopo la squalifica da Ballando con le Stelle, Enrico Montesano non si placa e contesta la decisione della Rai di escluderlo dal programma di Milly Carlucci. Ecco cosa ha detto.

La decisione della Rai di espellere Enrico Montesano dal programma Ballando con le Stelle non è stata ancora accettata dall'ex concorrente, che ha rilasciato un'intervista a La Zanzara dove afferma che vuole essere riabilitato, perché non ha fatto nulla di male.

Non si placa la polemica di Enrico Montesano contro la decisione della Rai

Intervistato, Montesano si è detto convinto che presto lo richiameranno e che lui è pronto ad aprire delle trattative con l'azienda di Viale Mazzini:

"Mi auguro di essere richiamato. C’è stata una reazione eccessiva ed esagerata, ma alla luce dei chiarimenti potrei tornare : potrebbero darmi una penalità, una squalifica per una puntata. Io sono per natura ed educazione pronto al dialogo e a trovare una soluzione di compromesso."

Per l'attore, la decisione di cacciarlo non è dipesa dal fatto che avesse indossato una maglietta della decima mas in sala prove, ma perché non aveva scatenato polemiche nelle 6 settimane che era stato nel programma. E, infatti, ha dichiarato:

" Forse ero un personaggio scomodo che non aveva raccolto alcuna provocazione in sei settimane."

La segnalazione era stata data da Selvaggia Lucarelli, su cui però si sono scagliati molti utenti del web, definendo il suo atteggiamento esagerato. Anche il giornalista Enrico Mentana ha avuto con lei un acceso scambio di opinioni. Sulla maglietta in questione, persino Montesano non sembra cogliere che trattandosi di una maglietta con un simbolo neofascista, è impensabile che potesse essere trasmessa in tv come se nulla fosse.

Ma, l'ex concorrente non si è detto pentito, anzi, sulla decima mas ha delle idee ben precise:

" Mi sembra una maglietta di distrazione di massa. La decima mas ha preso la medaglia d’oro. Se vai sul sito del Quirinale ci sono i riferimenti, anche sui siti delle Forze Armate e della Marina Militare. Cancellate tutto. Se avessi indossato una maglia con il Che o Mao non sarebbe successo nulla."

Montesano ha anche risposto alle accuse sul simbolo neofascista, tenendo a precisare che non è così:

" Mi offende, mi devono chiedere scusa, devo essere riabilitato, non ho questo tipo di storia."

