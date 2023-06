Ballando con le Stelle, Ema Stokholma e Angelo Madonia vicini alle nozze?

Gossip TV

La concorrente di Ballando con le Stelle, Ema Stokholma, e il suo partner di ballo e di vita, Angelo Madonia, sarebbero vicini alle nozze? Ecco le ultime indiscrezioni!

Questa edizione di Ballando con le Stelle non è stata caratterizzata solo dalle tante polemiche tra i giurati o dalle liti tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi, ma anche dalla nascita di una bellissima storia d'amore: quella tra Angelo Madonia e la concorrente Ema Stokholma.

Balladno con le Stelle, Ema Stokholma e Angelo Madonia prossimi alle nozze?

La speaker radiofonica e il ballerino professionista sono apparsi subito molto affiatati, anche se ci sono voluti mesi prima che ammettessero di provare qualcosa l'uno per l'altra: Ema, infatti, non ha mai nascosto di aver avuto relazioni complicate con gli uomini in passato e che solo con Madonia ha iniziato a provare un sentimento di sicurezza e protezione. Da parte sua, Angelo è padre di due figlie e inizialmente temeva che quello che provava per la bella speaker fosse solo un'attrazione.

Il tempo, invece, ha dimostrato il contrario: i due, oggi, sono più affiatati che mai e sembra che ci siano voci di un possibile matrimonio. Intervistati da NuovoTv, i due hanno svelato come vivono la loro storia: il ballerino ha raccontato che, insieme alle sue due bambine, formano una meravigliosa famiglia allargata, unita dall'amore:

"Io ho la famiglia che lei non ha mai avuto...Ho due figlie: Alessandra, che vive con la madre in Toscana e sta con noi ogni due settimane e Matilde, che sta a casa nostra 3 giorni a settimana. Ema ha la delega per andarla a prendere a scuola: è un'organizzazione felice, perché la mamma delle mie figlie ed Ema vanno d'accordo, è un gruppo famigliare sereno."

Madonia ha svelato che per lui Ema è la donna della sua vita e che vuole renderla felice, perciò, se la speaker lo desiderasse, non si tirerebbe indietro per avere un figlio con lei:

"Vorrei vederla felice, nella sua vita privata e anche nella sua carriera. Se la sposerei? Certo che sì, perché ha tutte le qualità del mondo e regala anche uno sguardo moderno alle mie figlie."