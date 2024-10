Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso si allena per la sua esibizione. Milly Carlucci la loda: "Perfezionista"

Gossip TV

Il video di Barbara D'Urso che si allena duramente per la sua esibizione a Ballando con le Stelle è già virale. Ecco le parole della conduttrice Milly Carlucci su di lei!

Barbara D'Urso sarà la ballerina per una notte nella prossima puntata di Ballando con le Stelle: l'ex conduttrice di Canale5 è apparsa in un video del dietro le quinte, mentre era impegnata nel suo allenamento in vista dell'esibizione della seconda puntata, che andrà in onda su Rai1 domani, sabato 5 ottobre 2024.

Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso impegnata nel suo allenamento. Milly Carlucci la loda: "Una vera perfezionista"

Milly Carlucci ha raccontato ad Alberto Matano a La Vita in Diretta di cosa potremo aspettarci dall'esibizione di Barbara D'Urso e ha svelato in anteprima un video in cui si vedeva l'ex conduttrice di Canale5 allenarsi duramente per la performance della puntata di domani sera, sabato 5 ottobre 2024.

Nel filmato si nota la conduttrice ballare con intensità e arrabbiarsi quando sbagliava un passo. Milly Carlucci ne ha lodato l'impegno e la passione:

"La vedremo sabato sera su questa pista su cui sono adesso io. Barbara è una perfezionista fino al midollo. Sta provando e riprovando, arriverà preparatissima. Poi ci saranno le sue intervista, spieremo i suoi allenamenti, ci godremo pezzo per pezzo tutto il percorso di Barbara D'Urso qui a Ballando con le stelle. Sarà una sorpresa, ve lo posso garantire."

La presenza di Barbara D'Urso nel cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle era stata anticipata da diverse fonti e per mesi si era rumoreggiato che la conduttrice potesse entrare nel cast ufficiale del dancing show. Ma a sorpresa, Barbara D'Urso ballerà solo come ballerina per una notte.

Ballando con le Stelle, ecco il cast della nuova edizione

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è iniziata sabato 28 settembre e la prima puntata ha registrato un record di ascolti, battendo per la prima volta Tu si que vales su Canale5.

Il cast della nuova edizione comprende diversi nomi importanti: Alan Friedman, Francesco Paolantoni, Luca Barbareschi, I Cugini di Campagna, Nina Zilli, Federica Nargi, Tommaso Marini, Sonia Bruganelli, Bianca Guaccero, Furkan Palali, Federica Pellegrini, Massimiliano Ossini e Anna Lou Castoldi.

Riconfermata anche l'intera giuria del dancing show, con Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, la capitana Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. Immancabile la presenza fissa di Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta. Come lo scorso anno, i "tribuni del popolo" vedranno protagonisti al fianco di Rossella Erra i volti amatissimi di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.