Ballando con le stelle, Angelo Madonia svela la verità: "Ecco perché io e Sonia Bruganelli non balleremo insieme"

Il professionista Angelo Madonia svela il reale motivo per cui lui e la sua compagna Sonia Bruganelli hanno deciso di non ballare insieme a Ballando con le stelle.

È tutto pronto per la nuova stagione di Ballando con le stelle, che partirà il prossimo 28 settembre 2024 in prima serata su Rai 1. Tra gli insegnanti di ballo ci sarà anche Angelo Madonia che, intervistato da Francesco Fredella e Gabriele Parpiglia su RTL 102.5, ha svelato il motivo per cui non ballerà insieme alla sua compagna.

Angelo Madonia e la scelta fatta insieme a Sonia Bruganelli

Sabato 28 settembre 2024 andrà in onda la prima puntata della nuova e attesissima edizione di Ballando con le stelle. Nell'attesa, il maestro di ballo Angelo Madonia ha rilasciato un'intervista ai microfoni di RTL 102.5 in cui ha ammesso di essere sentimentalmente impegnato con Sonia Bruganelli e svelato come mai non ballerà insieme a lei nel talent show condotto da Milly Carlucci:

Io ballerò con Federica Pellegrini. Quest’anno anche Sonia Bruganelli fa parte del cast di Ballando con le Stelle. Come mai non balliamo insieme? Abbiamo scelto per preservare la nostra vita e le persone intorno a noi, di condividere questo percorso professionale, ma non proprio insieme, lei ballerà con Carlo Aloia. Se mi infastidisce? No. Io sono contento perché questa scelta è sana e va benissimo così. Ballando è un percorso così intenso che è giusto pensare a ballare e a Ballando con le Stelle.

Dopo aver spiegato il motivo per cui non si esibirà insieme alla sua compagna Sonia, Angelo ha svelato un retroscena sulla partecipazione de I Cugini di Campagna alla prossima edizione di Ballando con le stelle:

Se balleranno con le zeppe? Secondo me sì. Però non so come faranno e sono molto curioso. E non so se balleranno uno alla volta o tutti insieme, facendo una coreografia di gruppo. Quello che è certo è che hanno una sola maestra. Scopriremo prossimamente come si esibiranno in pista.

Le 13 coppie di Ballando con le stelle

La nuova stagione di Ballando con le stelle è ormai alle porte. A pochi giorni dal debutto sono state finalmente svelate le tredici coppie che si metteranno alla prova sulla famosa pista da ballo di Rai 1: Federica Nargi - Luca Favilla; Francesco Paolantoni - Anastasia Kuzmina; Nina Zilli - Pasquale La Rocca; Massimiliano Ossini - Veera Kinnunen; Federica Pellegrini - Angelo Madonia; Alan Friedman - Giada Lini; I Cugini di Campagna - Rebecca Gabrielli; Bianca Guaccero - Giovanni Pernice; Luca Barbareschi - Alessandra Tripoli; Sonia Bruganelli - Carlo Aloia; Furkan Palali - Erica Martinelli; Tommaso Marini - Sophia Berto e infine Anna Lou Castoldi - Nikita Perotti. Confermatissima la giuria formata da Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith.

