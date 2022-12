Ballando con le Stelle, Anastasia Kuzmina interviene nello scontro tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith

Gossip TV

La partner di ballo di Lorenzo Biagiarelli, Anastasia Kuzmina, ha rivelato importanti alcuni retroscena sullo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith a Ballando con le Stelle. Ecco cosa ha detto.

L'ex partner di ballo di Lorenzo Biagiarelli, Anastasia Kuzmina, ha risposto alle domande di alcuni fan sui social in merito all'eliminazione da Ballando con le Stelle e poi sullo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith.

Anastasia Kuzmina su Selvaggia Lucarelli: "Odiarla è uno sport"

Un'edizione ricchissima di scontri e polemiche quella di quest'anno di Ballando con le Stelle e nelle ultime settimane al centro di molte liti non poteva che esserci Selvaggia Lucarelli, la giornalista e giudice più sarcastica del programma condotto da Milly Carlucci. Nell'ultimo perido, Selvaggia ha vissuto momenti non facili, come la morte della madre Nadia, l'eliminazione del compagno Lorenzo Biagiarelli da Ballando e un acceso scontro con la collega Carolyn Smith e con Guillermo Mariotto, accorso in difesa di Iva Zanicchi.

A prendere le sue difese è Anastasia Kuzmina, partner di ballo di Biagiarelli. La ballerina ha risposto alle domande di alcuni fan sui social e si è espressa anche a proposito di Lucarelli. A proposito dello scontro con Carolyn Smith, si è detta molto dispiaciuta, perché non riesce a comprendere come mai la giornalista sia oggetto di così tanto odio: "Sono onesta, questa è la cosa che mi dispiace di più di questo ballando. Sembra sia una moda quella di odiare la Lucarelli e onestamente questa moda non voglio seguirla".

Non sorprende che Kuzmina abbia preso le difese della giornalista, dopotutto, entrambe vedevano allo stesso modo l'eliminazione di Lorenzo Biagiarelli, considerata un'ingiustizia sia dalla partner di ballo dello chef che da quella di vita. La ballerina ha sottolineato che verso Biagiarelli, una parte della giuria sembrava provare un vero e proprio odio, tanto che l'hanno eliminato perché avevano il potere di farlo. Un po' amareggiata, Anastasia Kuzmina ha rivelato che sia lei che il suo partner avevano l'ingenua convinzione che bastasse impegnarsi e ballare bene per proseguire nel programma.

Ma, come hanno imparato, conta anche altro - che ci sia una frecciatina all'atteggiamento troppo amichevole di alcuni concorrenti verso i giudici? Giampiero mughini e Guillermo Mariotto a cena insieme vi dice niente? - e ora, aspettano il ripescaggio anche se con poche speranze.

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle