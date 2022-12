Ballando con le Stelle, Alex Di Giorgio e il duro sfogo contro uno dei giudici: "Non me l'aspettavo"

Gossip TV

Intervistato da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Alex Di Giorgio ha raccontato che uno dei giudici del programma di Ballando con le Stelle l'ha molto deluso con il suo atteggiamento. Ecco cosa ha detto.

Non sono mancate le polemiche in questa edizione di Ballando con le Stelle: anche il concorrente Alex Di Giorgio ha avuto da ridire su uno dei giudici, in un'intervista con Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

Alex Di Giorgio commenta negativamente l'atteggiamento di uno dei giudici di Ballando con le Stelle

Nel talk show mattutino, c'è uno spazio dedicato a Ballando con le Stelleb e in una delle puntate prima della finale di venerdì 23 dicembre è andato in onda uno sfogo di uno dei concorrenti, il nuotatore Alex Di Giorgio contro uno dei giurati: Fabio Canino.

Un'edizione questa di Ballando davvero ricca di controversie, in cui anche tra i giudici ci sono stati violenti confronti, come tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith o tra la giornalista e Guillermo Mariotto e il suo vergognoso "Sei una scimmia arrabbiata". Anche Di Giorgio non ha potuto trattenere alcune parole per un atteggiamento alquanto deludente di Canino. E, infatti, a Serena Bortone ha rivelato:

"Ci sono rimasto male quando Fabio Canino, in una puntata in cui abbiamo fatto un pezzo emozionale, ci ha stoppato dicendo 'Va bene, ma adesso basta, bisogna ridere'. Come se fossi comandato a bacchetta. Ci sono rimasto malissimo, perché era una coreografia che abbiamo cercato di interpretare nel migliore dei modi, mi è dispiaciuto."

Alex Di Giorgio ha anche raccontato, in una precedente occasione, come quel ballo sia stato per lui un momento che lo ha riportato ad alcuni momenti non piacevoli del passato, ma che, ora, ha superato e da cui è uscito fortificato. Inoltre, lui e il suo partner di ballo, Moreno Porcu, sono stati tra i pochi a schierarsi con Lorenzo Biagiarelli per il trattamento ingiusto che ha subito dalla giuria.

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle