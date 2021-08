Ballando con le stelle, Alessia Marcuzzi tra i concorrenti della nuova edizione? L'indiscrezione

Gossip TV

Alessia Marcuzzi verso Ballando con le stelle dopo l'addio a Mediaset? Stando alle ultime indiscrezioni, Milly Carlucci starebbe facendo il possibile per avere la showgirl e conduttrice tra i concorrenti della nuova edizione del talent show di Rai1.

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Ballando con le stelle, che tornerà in onda a ottobre su Rai 1. Ma, chi saranno i personaggi del mondo dello spettacolo che saliranno sul palco del popolare talent show condotto da Milly Carlucci? Se la giuria è stata già riconfermata, per quello che riguarda il cast non ci sono ancora conferme ufficiali.

Stando a quanto riportato da Diva e Donna, la Carlucci starebbe corteggiando Alessia Marcuzzi, che ha lasciato Mediaset dopo più di 20 anni di carriera. Non solo. Le trattative tra la produzione di Ballando con le Stelle e la conduttrice romana sarebbero già iniziate. Dopo aver condotto il Grande Fratello, L'Isola dei Famosi, Le Iene e Temptation Island Vip, per la Marcuzzi questa sarebbe un'avventura nuova e stimolante. Accetterà?

Intanto, nelle ultime ore, Sabina Guzzanti ha smentito la sua partecipazione alla nuova edizione di Ballando con le stelle: "Ho visto che mi davano come concorrente di #ballando con le stelle…l’ultima volta che ho ballato in pubblico credo sia questa. Non posso concorrere, chi l’ha pensato è troppo generoso".

