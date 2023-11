Ballando con le Stelle, a rischio l'esibizione di Wanda Nara? L'ultima indiscrezione!

Gossip TV

Secondo alcuni rumors, Wanda Nara potrebbe non esibirsi questa sera a Ballando con le Stelle!

Torna questa sera, su Rai1, Ballando con le Stelle, il dancing show delle star condotto da Milly Carlucci. Tra i concorrenti più amati di questa edizione dal pubblico c'è la showgirl e manager argentina Wanda Nara, la quale, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe non esibirsi.

Ballando con le Stelle, Wanda Nara non si esibirà? Ecco cosa ha detto Milly Carlucci!

Secondo quanto riportato a La Vita In Diretta con Alberto Matano, Milly Carlucci si è collegata e ha annunciato che questa sera, sabato 25 novembre, Wanda Nara e Pasquale La Rocca, il suo maestro, non si esibiranno! A Matano, la conduttrice del dancing show ha rivelato:

"Ciao a tutti! Devo fare un annuncio. Purtroppo, il nostro Pasquale La Rocca ha il febbrone e non potrà essere con noi. Quindi, in questo momento lui è a casa e sta male, questo lo so perché ci siamo sentiti prima"

Stando a queste parole, il partner di ballo di Wanda Nara è impossibilitato a ballare. Tuttavia, sembra ci possa essere la possibilità che la showgirl argentina possa esibirsi in ogni caso con un altro ballerino, sebbene Nara non abbia avuto modo di fare le prove, a causa dell'assenza del maestro:

"Adesso siamo in attesa di Wanda Nara - ha dichiarato ancora Carlucci - per capire come possiamo risolvere questa situazione, visto soprattutto che oggi non si sono potuti allenare perché appunto La Rocca era a letto. Ora con lei vedremo come poter risolvere la situazione"

Nel frattempo, anche grazie alle anticipazioni di questa sera su Ballando con le Stelle, avremo come ballerina per una notte Cristina D'Avena, seguita dall'attore di Mare Fuori e Noi siamo leggenda Giacomo Giorgio. E, ovviamente, non mancheranno aggiornamenti sulle condizioni del maestro La Rocca, come ha promesso Milly Carlucci.

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle