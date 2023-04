Aurora Ramazzotti: "Vi svelo perché ho voluto far nascere Cesare in Svizzera..."

Gossip TV

Aurora Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare qualche giorno fa e ha raccontato diversi dettagli della nascita del piccolo. Vediamo insieme cosa ha raccontato.

Aurora Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare, nato il 30 marzo, dal compagno Goffredo Cerza. La giovane conduttrice, figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, ha condiviso sui social tutta la gravidanza e i problemi a cui è andata incontro, le sue paure e le sue preoccupazioni e in un recente video ha anche annunciato il motivo per cui ha voluto che suo figlio nascesse in una clinica svizzera.

Aurora Ramazzotti svela perché suo figlio è nato in Svizzera

Il 1 aprile, Aurora ha deciso di pubblicare un video su TikTok nel quale ha mostrato sia come è cambiato il suo corpo durante la gravidanza, dalla 31esima alla 38esima settimana in particolare, ma ha anche raccontato alcune curiosità sul parto, di cui ha condiviso scatti e storie sui suoi profili social. In particolare, Aurora Ramazzotti ha raccontato come mai ha deciso di far nascere il piccolo Cesare in una clinica privata in Svizzera, dove si è trasferita in attesa di partorire. Nel video, la neo mamma ha rivelato che ha scelto questa particolare clinica perché è la stessa in cui è nata lei!

La clinica in questione è la Clinica Sant'Anna a Sorengo, in Svizzera, città natale di Michelle Hunziker e dove anche la showgirl ha partorito la sua primogenita:

"Ho deciso di partorire in Svizzera perché c'è una struttura che mi è sempre piaciuta tanto e io sono nata lì. Sono entrata nella struttura alla mia 38esima settimana, pensando che avrei partorito da un momento all'altro. Invece, ho partorito 4 giorni dopo!"