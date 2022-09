Aurora Ramazzotti torna sui social e rompe il silenzio sulla Gravidanza

Gossip TV

Aurora Ramazzotti è veramente incinta? Ecco come ha risposto alle voci sulla gravidanza.

Aurora Ramazzotti torna sui social dopo le ultime indiscrezioni sulla sua gravidanza. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha commentato gli ultimi pettegolezzi sul proprio conto con una Ig Stories.

Aurora Ramazzotti, la verità sulla gravidanza

Aurora Ramazzotti è incinta? Il settimanale Chi ha diffuso la notizia pochi giorni fa e da allora non si parla d’altro. La figlia di Michelle Hunziker è stata pizzicata in una farmacia mentre acquistava un test di gravidanza, inizialmente erroneamente attribuito alla madre, e questa - insieme ad una rotondità sospetta sfoggiata in costume da bagno - sarebbe la prova della gravidanza. Aurora fa coppia fissa, ormai da tanti anni, con Goffredo Cerza e non sarebbe bizzarro se i due avessero avuto desiderio di allargare la loro famiglia con l’arrivo di un figlio.

La notizia, come prevedibile, ha fatto il giro del web ma non è stata commentata da Aurora, né tantomeno dai suoi genitori, così che tutti hanno pensato che fosse vera. Tommaso Zorzi, amico di Aurora, è intervenuto sui social per smentire la gravidanza della figlia di Michelle e Eros, ma molti utenti hanno pensato che si sarebbe potuto trattare di un depistaggio. Poche ore fa, Aurora ha deciso di tornare su Instagram e commentare i pettegolezzi a suo carico, postando una foto di sé stessa e la foto “Ci vuole calma”.

Il messaggio è piuttosto chiaro: la giovane vuole ignorare il gossip e non parlerà della gravidanza, perché non è incinta. Nel frattempo, clamore per Michelle e Eros sotto lo stesso tetto. Sembra che la presentatrice svizzera, piantato in asso Giovanni Angiolini e triste per il mancato riavvicinamento con Tommaso Trussardi, sia volata dal suo ex marito per qualche giorno di relax lontano dai riflettori. Si tratta di una fuga in amicizia oppure tra Michelle e Eros sta avvenendo un vero e proprio ritorno di fiamma? I fan ci sperano.