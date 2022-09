Michelle Hunziker ospite di Eros Ramazzotti: hanno dormito sotto lo stesso tetto!

Gossip TV

Nuove indiscrezioni su Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, ritorno di fiamma in vista?

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti stanno gettando le basi per un ritorno di fiamma? Nuove indiscrezioni parlano di una fuga in Francia, trascorsa sotto lo stesso tetto, forse per parlare anche della gravidanza della figlia Aurora. Ecco cosa succede.

Michelle Hunziker dorme con Eros Ramazzotti!

L’estate di Michelle Hunziker è stata decisamente movimentata. La presentatrice svizzera ha viaggiato molto ed è stata pizzicata in compagnia di Giovanni Angiolini, con il quale sembravano esserci tutte le premesse per un flirt duraturo dopo l’addio al marito Tommaso Trussardi. Mentre quest'ultimo viene corteggiato dalle colleghe di Michelle, lei prende la decisione di interrompere la love story con Angiolini senza risentimento, comprendendo che non avrebbe mai potuto decollare come storia ufficiale dopo la fine della stagione estiva.

La Hunziker è volata in Francia a pochi chilometri dall’ex marito Eros Ramazzotti, che possiede una villa bellissima in Franciacorta. Stando alle indiscrezioni lanciate da GossipeTv, Michelle sarebbe stata vista in un lussuoso resort Albereta che si trova a meno di 1 km dalla casa di Ramazzotti. Attraverso Instagram, Michelle si è mostrata nella palestra dell’hotel ma non è mai apparsa nella camera da letto e il portale di gossip ha confermato che la presentatrice ha trascorso tutto il suo soggiorno nella casa dell’ex marito.

Michelle e Eros hanno dormito sotto lo stesso tetto! Si potrebbe parlare di un ritorno di fiamma tra i due, ma bisogna anche considerare che se la notizia della gravidanza di Aurora fosse vera, Michelle e Eros avrebbe voluto poter passare del tempo insieme per abituarsi all’idea di essere nonni, senza tuttavia rimettere in discussione il loro rapporto.