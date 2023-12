Aurora Ramazzotti festeggia così il primo compleanno da Mamma

Gossip TV

Aurora Ramazzotti ha compiuto 27 anni, festeggiando il suo primo compleanno da mamma. Un compleanno speciale, festeggiato con una sorpresa da parte del compagno Goffredo Cerza, poi un party per soli adulti in cui ha indossato un abito davvero sensuale.

Aurora Ramazzotti, così ha trascorso il primo compleanno da mamma

È stato un anno speciale per Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, infatti, è diventata madre dando alla luce Cesare Augusto, nato dall’amore con il compagno Goffredo Cerza. Nonostante il momento delicato, Aurora ha dovuto affrontare tante critiche poco costruttive da parte degli haters, al punto da scegliere di non mostrare ancora il suo primogenito sui social, così da preservarlo da tanta cattiveria. Nonostante questo capitolo decisamente poco positivo, Ramazzotti ha vissuto un anno pieno d’amore e di gioia, condivisa con i neo-nonni che sono pazzi del loro nipotino.

Pochi giorni fa, Aurora ha festeggiato i suoi 27 anni, primo compleanno da mamma, in modo molto dolce. Goffredo, infatti, le ha portato una scatola piena di cornetti, brioche e ciambelle, con una candelina da spegnere per augurarsi buona fortuna. Candelina che, tuttavia, Aurora ha ammesso di non essere riuscita a spengere alla mezzanotte come da tradizione, troppo stanca anche per il suo impegno quotidiano come mamma che le porta via non poche energie.

“Diventare adulti per me si riassume nella consapevolezza di non farcela ad arrivare svegli alla mezzanotte del proprio compleanno”, ha scritto Ramazzotti su Instagram. Dopo questa festa casalinga, Aurora si è data alla pazza gioia con gli amici più cari e i familiari, compresa la splendida mamma Michelle, organizzando un party per soli adulti e indossando un mini-dress nero e luminoso che l’ha resa la regina della festa.