Alcune immagini postate da Aurora hanno creato il caos dopo le indiscrezioni del settimanale Chi, secondo il quale, la figlia di Eros e Michelle Hunziker sarebbe in dolce attesa.

Dopo lo scoop lanciato dal settimanale Chi, è ormai giallo sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti e le foto che mettono in dubbio la gravidanza

Secondo quanto riferito dal magazine diretto da Alfonso Signorini, Michelle Hunziker e la figlia Aurora, poche settimane fa, avrebbero acquistato un test di gravidanza in una farmacia in Sardegna mentre stavano trascorrendo le loro vacanze in famiglia, confermando la dolce attesa della primogenita di Ramazzotti e della conduttrice. Aurora Ramazzotti (20 anni), dopo dopo cinque anni di relazione con il fidanzato Goffredo Cerza (26 anni), di professione business analyst, aspetterebbe un bambino e diventerà mamma a gennaio.

La gravidanza di Aurora non è stata ancora confermata o smentita dai diretti interessati, ai quali si sono aggiunti anche i genitori che non sono mai intervenuti direttamente sulla questione. I dubbi dunque sono leciti ed aumentarli è stata la stessa Ramazzotti su Instagram. Nelle ultime ore, sono infatti apparse alcune immagini di Aurora nelle quali mostra una pancia totalmente piatta che escluderebbe l'eventuale gravidanza di quattro mesi.

Già la reazione di Tommaso Zorzi, amico intimo di Aurora aveva destato qualche sospetto. L'influencer milanese, commentando la notizia, ha replicato perentorio: "A me non risulta.."

Ad oggi, la gravidanza della giovane originaria di Lugano è un mistero. Che si possa trattare di una fake news di Chi o di una notizia sulla quale deve esserci il riserbo più assoluto.