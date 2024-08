Asia Argento si espone su Morgan: "Gli ultimi fatti sono terrificanti"

Gossip TV

Asia Argento, intervistata da "Il Corriere della Sera", ha parlato delle ultime vicende legate al suo compagno Marco Castoldi, in arte Morgan,

Negli ultimi mesi, il cantante e musicista Morgan è finito al centro di una tempesta mediatica che non accenna a placarsi. La controversia ruota attorno alle accuse di stalking mosse dall'ex compagna Angelica Schiatti. La vicenda è emersa in seguito ad un articolo pubblicato da Selvaggia Lucarelli nel quale al cantautore sono state mosse accuse gravissime nei confronti dell'ex compagna, reati di persecuzione, minacce e revenge porn.

Asia Argento: "Morgan è una persona malata che ancora non ha iniziato un cambiamento"

La Schiatti, dal canto suo, ha scelto i social media come piattaforma per esprimere pubblicamente la sua frustrazione e il dolore che stanno segnando la sua vita, e quella del suo attuale compagno, il cantante Calcutta, a causa della difficile situazione che li coinvolge ormai da diverso tempo.

La vicenda ha sollevato un'ondata di reazioni nel mondo dello spettacolo. Diverse personalità di spicco hanno manifestato la loro vicinanza ad Angelica, condannando apertamente Morgan per i suoi presunti comportamenti. Tra i nomi più noti, anche la cantante Emma Marrone ha espresso il suo sostegno alla Schiatti, sperando che la giustizia possa agire rapidamente per risolvere la situazione. La risposta di Morgan non si è fatta attendere: il cantautore ha replicato con un brano dal tono provocatorio, rivolto proprio contro la Marrone.

Nelle ultime ore, un'altra figura importante è intervenuta nella controversia: Asia Argento. Attrice e regista di fama internazionale, nonché ex compagna storica di Morgan, Asia ha deciso di rompere il silenzio e di esprimere la sua opinione sulla vicenda. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’attrice ha parlato in modo diretto e senza mezzi termini, rivelando aspetti inediti del loro rapporto passato e prendendo una posizione netta riguardo alle accuse che pendono su di lui.

L'intervento di Asia Argento, che conosce Morgan più intimamente di molti altri, ha aggiunto un nuovo livello di complessità a una vicenda che sta coinvolgendo l'opinione pubblica e i media. Le sue parole hanno suscitato ulteriore dibattito, gettando nuova luce su una questione che continua a dividere l’opinione pubblica e che, con ogni probabilità, continuerà a far parlare di sé ancora a lungo.