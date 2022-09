Arisa, problemi di salute e concerto annullato: ecco cosa succede

Gossip TV

Arisa annulla un concerto a causa di problemi di salute, ecco cosa si legge nel comunicato ufficiale.

Arisa sta conoscendo una grande evoluzione artistica e musicale, mentre si prepara a tornare dietro al banco dei professori di Amici e soffre ancora per la fine della relazione con Vito Coppola. Nelle ultime ore, a far preoccupare i fan, ci ha pensato un comunicato ufficiale che informava dell’annullamento del concerto della cantate per problemi di salute.

Arisa annulla il concerto: problemi di salute!

Arisa si prepara a tornare nel ruolo di professoressa di canto di Amici, il talent show di Maria De Filippi, dopo un anno di lontananza dovuto ad altri impegni televisivi grazie ai quali ha conosciuto e si è innamorata di Vito Coppola. La relazione, tuttavia, è naufragata e la cantante soffre ancora al punto di aver subito un drastico dimagrimento, ammettendo che la causa sono le sue pene d’amore.

Nel frattempo, Arisa ha subito anche una grande evoluzione artistica, smettendo i panni di artista timida e abbracciando la prorompente personalità e fisicità per la contraddistingue, soprattutto nel nuovo brano “Tu mi perdicion”, riscontrando successo tra i fan che apprezzano questo nuovo filone musicale. Purtroppo, poche ore fa, Arisa ha affidato ad un comunicato ufficiale il compito di informare dell’annullamento di un suo concerto.

“International Music è spiacente di comunicare che il concerto di Arisa a Velletri, previsto il 2 settembre in Piazza Cairoli, è stato annullato. L’artista necessita di un periodo di riposo fino al 3 settembre, a causa di un problema di salute”.

Nel comunicato non è specificato il problema di salute della cantante, che ha preferito non spiegare ancora nulla al suo pubblico social, e non è chiaro neppure per quanto Arisa dovrà riposare. L’artista riuscirà ad essere presente alla prima puntata di Amici?