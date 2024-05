Arisa: "Mara Maionchi è squisita, ma talvolta ha delle uscite che possono sembrare un pochino indelicate"

Gossip TV

Rosalba Pippa, in arte Arisa, al Corriere della Sera ha parlato della sua vita sentimentale e ha commentato il recente botta e risposta avvenuto tra Mara Maionchi e Tiziano Ferro.

Arisa: "Tiziano Ferro passa un momento difficile. Ci vuole tatto"

L'arista, con l'occasione ha presentato il suo nuovo singolo, "Baciamo Stupido" e proprio a proposito del brano, la cantante lo ha definito come un modo sottile per catturare l'attenzione di qualcuno senza rivelare un eccessivo interesse. Arisa ha spiegato che il brano racconta di quei momenti perfetti che possono accadere tra due persone, celebrando il potere universale del bacio nell'esprimere l'amore in tutte le sue sfumature, senza limiti di genere.

Durante l'intervista, la cantante si è anche soffermata su alcuni dettagli della sua vita sentimentale, condividendo aneddoti sulle "pazzie" commesse per amore. Ha rivelato di vivere lunghi periodi senza relazioni sentimentali significative, e di aver avuto il suo primo vero fidanzato solo all'età di 24 anni, a cui ha dedicato il brano "Sincerità". Tuttavia, ha sottolineato di non sentirsi particolarmente dipendente dalla presenza di un partner accanto a lei, poiché si considera una persona capace di stare bene anche da sola.

Nonostante le pressioni sociali e familiari affinché si "sistemasse" e trovasse un uomo con una certa stabilità economica, Arisa ha ribadito di non cercare un compagno solo per motivi di sicurezza finanziaria o per risolvere i suoi problemi, ma piuttosto per rendere i momenti liberi più gioiosi e per condividere le sfide della vita insieme a una persona affettuosa e compatibile. Al momento, la cantante ha dichiarato di non essere innamorata, trovandosi completamente immersa nel processo creativo legato al suo ultimo album e entusiasta del suo nuovo team di lavoro.

La cantante ha anche ripercorso un episodio particolare legato ad un annuncio matrimoniale ironico pubblicato sui social nel 2023, sottolineando come fosse più una denuncia del cinismo delle relazioni moderne filtrate attraverso i social media, piuttosto che un vero e proprio desiderio di matrimonio:

"Ho ricevuto mille, anche 1.500 proposte, ho smesso di contarle. Ma in realtà non cercavo marito, era un modo per denunciare il cinismo dei rapporti che viviamo, filtrati dai social, era ironico. Io non sono soltanto Arisa, ma una donna come le altre, fatta di carne, con le stesse speranze e gli stessi sentimenti di tutti. Il vestito da sposa? È l’unico momento in cui sei autorizzata a sentirti una principessa. Confidavo di fare scintille il giorno del mio matrimonio, però non è arrivato, non so se per fortuna o sfortuna. Pensavo fosse una priorità, non lo è, per la prima volta nella vita non sento la necessità di stare con qualcuno."

Arisa ha poi condiviso un momento di vulnerabilità legato a una precedente relazione amorosa, rivelando di aver vissuto un periodo di grande tristezza dopo la rottura con il suo ex compagno. Per concludere, la cantante ha condiviso il suo pensiero riguardo alla polemica nata tra Tiziano Ferro e Mara Maionchi:

"Mara è squisita, ma talvolta ha delle uscite che possono sembrare un pochino indelicate. Ci sono cose che, per quanto vere, è meglio non dire. Raccontò che La notte era una canzone per depressi, mi sono risentita. Tiziano passa un momento difficile. Ci vuole tatto."