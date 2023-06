"Arisa brava a rivoltare la frittata" il duro attacco contro la cantante da parte di un'attrice

Gossip TV

Dopo le dichiarazioni sui social in merito al Pride, Arisa è stata attaccata anche da un'altra personalità del mondo dello spettacolo. Vediamo cos'è successo.

Ancora polemica per Arisa dopo le dichiarazioni della cantante sulla premier Giorgia Meloni e la comunità LGBTQ+. Dopo le parole di Vladimir Luxuria, anche un'altra esponente del mondo dello spettacolo pronuncia parole piuttosto dure contro l'artista.

Debora Villa contro Arisa: "Sta rigirando la frittata"

Dopo le sue parole a La Confessione, in un'intervista a Peter Gomez, dove Arisa ha dichiarato - in merito alla politica di Giorgia Meloni nei confronti della comunità queer - che si comporta come "una madre severa e spaventata per i suoi figli", si era sollevato un polverone non da poco e diversi esponenti della comunità avevano chiesto all'artista di ritrattare le sue parole. Dopo diversi attacchi e giorni, Arisa ha annunciato che non parteciperà al Pride 2023 come madrina e l'annuncio è stato seguito da un lungo post che non ha fatto altro che esacerbare la situazione.

Dopo che anche Vladimir Luxuria l'ha invitata a riflettere sulle sue parole, anche Debora Villa, attrice comica, ha voluto dire la sua. Su Instagram, ha pubblicato un video in cui esponeva il suo pensiero:

"Ciao a tutti! Di solito non faccio questi video, non creo polemiche, ma si sta esagerando. Rivoltare la frittata e dire che la comunità LGBTQ+ è poco accogliente e condanna chi la pensa diversamente, mi pare che si stia esagerando. Queste non sono opinioni divergenti, ma la destra e la signora Meloni, che tu definisci una mamma spaventata è fondamentalmente fascista e, insieme ad altri, non solo discrimina, ma vuole addirittura criminalizzare le persone della comunità."