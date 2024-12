Antonio Ricci replica a Pier Silvio Berlusconi in merito agli ascolti di Striscia la Notizia: "Sono tranquillissimo"

Gossip TV

Lo storico ideatore del Tg satirico di Canale 5, Antonio Ricci, raggiunto dall'Ansa, ha risposto all'Ad di Mediaset in merito agli ascolti del programma.

Durante una recente conferenza stampa, Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato di Mediaset, ha espresso alcune considerazioni su Striscia la Notizia, ammettendo che il celebre tg satirico sta attraversando una fase complicata dal punto di vista degli ascolti.

Antonio Ricci sugli ascolti di Striscia la Notizia: "Situazioni simili le abbiamo già affrontate in passato"

Berlusconi non ha escluso la possibilità di apportare cambiamenti o valutare nuove soluzioni per quella fascia oraria, pur sottolineando la fiducia riposta nel lavoro di Antonio Ricci e della sua squadra.

"Non possiamo negare che Striscia la Notizia stia vivendo un periodo impegnativo. Valuteremo se è il caso di inserire anche altri prodotti o di alternare l'offerta, ma al momento continuo a credere nel lavoro che Antonio Ricci sta portando avanti. L'obiettivo è riuscire a migliorare, anche se di poco, i risultati in quella fascia oraria."

Le parole dell'Ad di Mediaset, hanno immediatamente attirato l’attenzione, e la risposta di Antonio Ricci non si è fatta attendere. Il creatore di Striscia la Notizia ha replicato attraverso un comunicato rilasciato all’agenzia ANSA, rassicurando sul futuro del programma e difendendo il percorso che la trasmissione sta seguendo.

"Sono assolutamente sereno, perché situazioni simili le abbiamo già affrontate in passato. Striscia sta gradualmente recuperando terreno, e tutto il nostro team sta lavorando con la consueta dedizione e professionalità. Se analizziamo i dati di ascolto, possiamo affermare con una sicurezza del 99,9% che Striscia la Notizia è ancora oggi il programma più seguito della serata su Canale 5. I programmi che ci seguono in palinsesto ottengono risultati inferiori e, per di più, non si trovano a competere contro fenomeni televisivi come quello dei ‘pacchi’."

Ricci ha poi lanciato una riflessione sull'offerta televisiva complessiva, sottolineando l'importanza di alzare il livello qualitativo dei contenuti in prima serata per rendere Mediaset più competitiva, soprattutto in vista di eventuali cambiamenti strategici da parte della Rai.

"Per il futuro sarà essenziale lavorare intensamente per migliorare la qualità dei programmi trasmessi in prima serata. Questo aspetto diventerà ancora più importante se e quando la Rai deciderà di riorganizzarsi e rafforzarsi anche in quella fascia oraria."

La replica di Antonio Ricci conferma la volontà di continuare a lavorare sul progetto di Striscia la Notizia con lo stesso impegno che ha reso il programma un punto fermo del palinsesto televisivo italiano per decenni. Sebbene gli ascolti possano attraversare momenti di flessione, l'ideatore di Striscia rimane fiducioso nella capacità della sua squadra di affrontare le sfide e di mantenere alto l’interesse del pubblico.