Antonino Spinalbese, la nuova fiamma dopo Belen Rodriguez è una ''bellezza esotica''

Antonio Spinalbese volta pagina dopo l’addio a Belen Rodriguez, secondo le indiscrezioni il suo cuore è nuovamente occupato.

Da quando ha detto addio a Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese ha cercato di tenere la sua vita privata lontano dai riflettori, gettandosi a capofitto nel lavoro, esplorando nuovi settori e dedicandosi anima e corpo alla figlia Luna Marì. Sembra, tuttavia, che tra un progetto e l’altro l’affascinante hair-stylist abbia trovato posto per una nuova ed esotica fiamma.

Antonino Spinalbese ha un nuovo amore? Il gossip

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si è conclusa poco dopo la nascita della figlia Luna Marì ma i due sono rimasti in buoni rapporti proprio per lei, dividendosi i compiti genitoriali e riempiendo la bambina di tantissime attenzioni. Mentre Belen è tornata a fare coppia fissa con Stefano De Martino, sul quale ha rivelato dettagli allucinanti, Antonino si è dedicato al lavoro e a nuovi progetti di vita. L’hair-stylist, infatti, ha deciso di avvicinarsi al mondo della comunicazione e di entrare a far parte dell’agenzia di un suo caro amico, informandosi, studiando e migliorando per questo nuovo lavoro.

Antonino ha ribadito più volte di non aver bisogno di fama, notorietà e soldi e di voler condurre una vita semplice, circondato dai suoi affetti, trascorrendo ogni momento libero con Luna Marì. La figlia ha stregato il cuore del padre, innamorato pazzo del suo gioiello più prezioso, come testimoniano diverse foto e video postati da Antonino su Instagram. Secondo il settimanale Chi, tuttavia, Spinalbese avrebbe anche altre novità in cantiere che riguardano la sua vita privata e sentimentale.

Sembra, infatti, che l’ex di Belen abbia trovato nuovamente l’amore con una ragazza dalla bellezza esotica che assomiglia alla sensuale argentina. Non è chiaro chi sia questa donna, ma di certo Antonino si impegnerà per non far emergere troppi dettagli almeno per il momento. Provato dall’esperienza con Belen, infatti, l’hair-stylist certamente vorrà godersi la nuova relazione lontano dai flash dei paparazzi. Del resto, con Belen la storia d’amore è naufragata proprio per aver corso troppo e bruciato le tappe.