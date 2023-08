Antonino Spinalbese inizia a seguire Stefano De Martino, il gesto che spiazza tutti

Gossip TV

Il gesto social di Antonino Spinalbese ha alimentato ogni genere di rumor: è nata un'alleanza tra i due noti ex di Belen Rodriguez?

Un recente gesto social di Antonino Spinalbese non è passato di certo inosservato perché l'ex hair-stylist nonché ex di Belen e padre della piccola Luna Marì, nata lo scorso anno a luglio, ha iniziato a seguire Stefano De Martino, padre del primogenito Santiago della showgirl argentina e con il quale Belen è convolata a nozze nel 2012 e con cui, in questi anni, si è allontanata e ripresa più volte.

Spinalbese e De Martino, è nata un'alleanza dei due ex della Rodriguez?

Una mossa che ha fatto immediatamente mormorare il web e che sembra aver dato il via ad un'alleanza tra i due noti ex fidanzati della Rodriguez.

Dopo l’ultimo ritorno di fiamma tra Belen e Stefano, avvenuto più di un anno e mezzo fa, Spinalbese aveva dichiarato di sperare che il loro amore "possa durare per sempre“, soprattutto per dare più stabilità ai bambini. Dal canto suo, De Martino, ha affermato di vivere il rapporto con Luna Marì (con cui ha passato molto tempo insieme soprattutto dopo la lunga avventura di Antonino al Gf Vip) come un zio, in quanto un padre la piccola ce l'ha e non ha mai pensato di sostituirlo.

Belén Rodriguez e Elio Lorenzoni, intanto, non si nascondono più e l'argentina ha pubblicato di recente una serie di scatti insieme all'affascinante imprenditore bergamasco. I due sono stati avvistati insieme alla festa per il battesimo del figlio di Beatrice Marchetti, grande amica di Elio e su Instagram, pur oscurando il volto, Belen è apparsa accanto un uomo misterioso immortalandosi in lunghe passeggiate a cavallo ad Albarella. “Ora torno a sentirmi bene” ha scritto nella didascalia. E non è finita qui, oltre all'ormai celebre video in cui ha ripreso alcuni cervi a spasso, Belen, stanca forse delle critiche, ha poi condiviso una Ig Stories, lanciando una frecciatina a tutti coloro che si sentono sempre in diritto di criticarla:

"Se fossi in te: non sei in me… Io al tuo posto farei: non ci sei… Se posso darti la mia opinione non richiesta: non puoi… Non sta a me dirlo: esatto… So che non è affare mio ma: no".