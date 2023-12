Anna Pettinelli, dietro l'ospitata a Pomeriggio 5 ci sarebbe un "cachet più consistente!"

Gossip TV

Anna Pettinelli lascia La Vita in Diretta e decide di passare a Pomeriggio5: ecco il cachet stellare che l'ha spinta a questa decisione!

La prof di Amici e speaker di RDS Anna Pettinelli è stata spesso ospite di La Vita in Diretta da Alberto Matano, ma nel corso delle scorse puntate ha fatto capolino anche sulla rete Mediaset per prendere parte a Pomeriggio 5.

Anna Pettinelli, dietro le ospitate a Pomeriggio 5 ci sono ragioni di cachet?

Secondo quanto riporta il giornalista Giuseppe Candela e anche il settimanale Oggi, la speaker di RDS è passata a essere ospite di Myrta Merlino per una questione di cachet:

"La speaker di RDS sarebbe passata dai 300 euro di cachet de La Vita in Diretta ai 1000 di Pomeriggio 5"

Al momento, tuttavia, si tratta soltanto di voci, ma spiegherebbero il perché la nota prof del talent di Canale5, da sempre presente nella trasmissione di Matano abbia deciso di presenziare anche nel talk rivale Pomeriggio 5.

Sempre secondo quanto riporta Candela, pare che tra le due trasmissioni, molto vicine per contenuti e in onda quasi allo stesso orario ci sia una certa rivalità e che sia iniziata una guerra a colpi di ospiti, nel tentativo di superare sempre la rete rivale. La prof di Amici è finita di recente nell'occhio del ciclone a causa di alcune affermazioni dell'ex allievo Ezio Liberatore, che ha duramente criticato le modalità di eliminazione dal programma di Maria De Filippi e ha accusato la prof di non essere stata imparziale con lui.