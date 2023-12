Amici 23, Ezio Liberatore inveisce contro Anna Pettinelli e il programma: ecco cosa ha detto!

Gossip TV

L'ex allievo di Amici 23, Ezio Liberatore, si è scagliato contro la sua prof Anna Pettinelli e contro il talent. Ecco cosa ha dichiarato!

Ezio Liberatore è stato uno degli allievi della scuola di Amici 23: il cantante è stato scelto da Anna Pettinelli ma, dopo una serie di problemi ed esibizioni non perfettamente riuscite, la sua prof ha scelto di revocargli il banco e l'artista ha abbandonato la scuola di Maria De Filippi.

Amici 23, Ezio Liberatore si scaglia contro Anna Pettinelli e il programma

Tuttavia, a distanza di settimane dalla sua uscita dal programma Mediaset in onda su Canale5, Ezio Liberatore è tornato a parlare del suo percorso e si è lamentato con molta foga della sua ex coach Anna Pettinelli e, in generale, della trasmissione a cui aveva preso parte. Intervistato da Tutto Notizie, infatti, Ezio ha dichiarato che i professori nella scuola erano profondamente influenzati da vari fattori e che peccavano di incoerenza:

"Io credo che i professori siano estremamente influenzati dal contesto e dall'aldilà. Penso che non sono totalmente loro a decidere chi debba andare via e chi debba restare. Se dobbiamo soffermarci solo su Anna, io ho notato un po' di incoerenza. Con me ha cambiato idea nel giro di pochi giorni, da una puntata all'altra. Per me è stata una sorpresa, non me l'aspettavo in maniera così drastica e improvvisa. Mi è sembrato come se fosse già stato deciso."

Il cantante ha poi parlato della sua eliminazione, rivelando di essere stato molto deluso da come sono andate le cose e che avrebbe voluto che il tutto si fose svolto diversamente:

"Le modalità con cui mi hanno eliminato sono state pessime. Assolutamente, il tutto non è stato bello. Dopo due mesi di lavoro insieme avrei voluto un'uscita un po' più dignitosa. Sono stato eliminato come un fantasma. Non ho avuto saluti da nessuno, se non dai ragazzi. Una cosa che ho visto lì è che c'è poca empatia, soprattutto, in seguito a un'eliminazione. [...]Alla fine, sarebbe piaciuto a me in primis salutare i professori in maniera più approfondita. Non ho intenzione di criticare nessuno"

