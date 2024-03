Angelina Mango stupisce a Che Tempo Che Fa: "Lui mi mette di buon umore"

Gossip TV

Angelina Mango spiega perché ha una foto di Nino Frassica come sfondo del cellulare.

Angelina Mango, in preparazione per l'Eurovision Song Contest, è stata ospite dell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa. La cantautrice e vincitrice del Festival di Sanremo 2024 si è esibita con “La noia” e poi si è lasciata andare a una rivelazione che ha spiazzato e divertito tutti.

La simpatica rivelazione di Angelina Mango

Nella puntata di ieri di Che Tempo Che Fa, Angelina Mango si è prima esibita con La Noia, per poi eseguire al piano la sua nuova canzone Uguale a me e infine prendere parte al segmento finale del tavolo del programma. Proprio qui Fabio Fazio ha colto l'occasione per mostrare una divertente curiosità: lo sfondo del cellulare della cantante dove spicca una foto di Nino Frassica.

"È tutto real [...] Perché quando apro il mio telefono ho bisogno di qualcuno che mi metta allegria, lui mi mette di buon umore" ha dichiarato Angelina suscitando l'applauso del pubblico in studio. Un simpatico siparietto, suggellato da una foto tra la vincitrice di Sanremo 2024 e il suo idolo della risata.

Angelina si prepara all'attesissimo appuntamento dell'Eurovision Song Contest 2024 di Malmo, in Svezia, che la vedrà rappresentare l'Italia dopo la vittoria a Sanremo. La giovane e amata cantautrice porterà in gara La Noia, che ha ottime possibilità di colpire il pubblico internazionale. I preparativi sono ultimati, salvo per una piccola postilla: la canzone è stata tagliata di 8 secondi per rispettare le regole imposte dal contest. Il regolamento, infatti, prevede che i brani non debbano superare i tre minuti. Alla conduzione dell'evento televisivo ritroveremo anche quest'anno Gabriele Corsi e Mara Maionchi.