Angela Nasti e Gianluca Scamacca in crisi? L'indizio social

Sembra che vi siano dei guai in paradiso per Angela Nasti e Gianluca Scamacca. La giovane coppia è crisi? Ecco cosa succede.

Dopo aver annunciato ufficialmente di starsi frequentando con una foto pubblicato su Instagram, Angela Nasti e il Gianluca Scamacca, attaccante dell’Atalanta e della Nazionale, sembra siano già in crisi. Ecco cosa succede.

Angela Nasti e Gianluca Scamacca al capolinea?

Angela Nasti ha ritrovato l’amore. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo la scelta più deludente degli ultimi anni nel dating show di Canale 5, ha iniziato a frequentare una serie di calciatori finendo al centro del gossip. Prima la love story con Kevin Bonifazi ovvero il difensore del Bologna, poi il portiere della stessa squadra Pierluigi Gollini, e ora invece nel suo cuore c’è Gianluca Scamacca ovvero l’attaccante dell’Atlanta e della Nazionale. I due hanno deciso di uscire allo scoperto pubblicando una foto molto dolce su Instagram, ufficializzando così la relazione che già da tempo era sulla bocca di tutti.

Al popolo del web, infatti, non erano sfuggiti gli scambi di likes tra la sorella minore di Chiara Nasti e il bel calciatore, ma anche una serie di segnalazioni della coppia insieme. Tuttavia, negli ultimi giorni, sembra che qualcosa si sia rotto e che Angela, vittima di furto in casa, e Scamacca siano entrati in crisi. A farlo notare è Alessandro Rosica su Instagram che scrive:

“Prima crisi tra Angela Nasti e Scamacca: hanno tolto le foto insieme. Ci sta, l’estate è finita”.

Il calciatore e la bella influencer hanno deciso di prendere due strade separate? Certo è che l’estate volge al termine e negli ultimi mesi si sono susseguite rotture ben più difficili di quella tra loro, da parte di coppie che hanno deciso di separarsi lasciando tutti senza parole come Alvaro Morata e Alice Campello, ma anche Chiara Ferragni e Fedez per non parlare dei Bennifer, il cui matrimonio è durato meno di due anni. A gonfie vele, invece, procede il matrimonio tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, da poco genitori bis con la nascita della secondogenita Dea. La giovane coppia è molto unita e innamorata e rappresenta un bellissimo esempio, dal momento che trascorrono ogni momento libero insieme con gli adorati figli. Dopo le voci sulla crisi, tuttavia, Nasti ha voluto prendere posizione, pubblicando un selfie con Scamacca che mette a tacere ogni illazione.