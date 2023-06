Andrea Roncato: "Non parteciperei mai a un reality show, è solo apparenza"

Gossip TV

Andrea Roncato critica i reality show come il Gf Vip a L'Isola dei Famosi.

Andrea Roncato ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage in cui si è raccontato e disinnescato la sua immagine fatale. Non solo. L'attore ed ex compagno di Stefania Orlando ha criticato anche i popolare reality show come L'Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip.

L'attacco di Roncato ai reality show

Lo scenario in tv sta cambiando e Andrea Roncato lo sa bene! Intervistato da Fanpage, l'attore ha confessato di non voler fare più televisione e che non parteciperebbe mai a un reality show:

Non vorrei fare più televisione, perché si è molto abbassata. I varietà non si possono più fare perché costano tanto e tutto il resto che c’è, a me non piace. Non parteciperei mai neanche a un reality. Vedo “L’Isola dei Famosi” e non c’è nessuno che conosco. Come anche al “Grande Fratello Vip”. È un mondo quello dei reality pieno di ragazzi e ragazze che si lasciano sfruttare, si sentono dei vip, che pensano che facendosi vedere per due mesi, sono arrivati. Molti, non tutti, pensano questo. A chi lo pensa direi: ok, sei bello, sei bella, ti sei fatto vedere, ma tu, cosa sai fare? È solo apparenza.

Un pensiero ribadito, come riporta Biccy, anche durante l'intervista rilasciata al settimanale Mio:

I reality? non mi interessano. All’inizio si andava nei reality inconsapevoli di ciò che sarebbe accaduto, ora vanno per fare i teatrini veri o falsi che siano davanti alle telecamere. Inoltre, chiamiamo vip personaggi che non ho mai visto! In certi reality, poi, mandano persone conosciute solo perché hanno fatto altri reality...

Ma se prendiamo un concorrente a caso possiamo dirgli: ok, abbiamo visto che sei sensibile perché hai sofferto quando è morta tua nonna, che sei triste poiché hai litigato con tuo cugino, ma cosa sai fare? Questo è il problema: questo tipo di televisione insegna che basta farsi vedere per raggiungere il successo, ma quello deve essere il punto di partenza non il punto di arrivo. Infatti, tre settimane dopo la fine del programma, nessuno li ricorda più.