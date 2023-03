Andrea Iannone sorprende Elodie con un regalo eccezionale

Gossip TV

Andrea Iannone ha comprato alla fidanzata Elodie una citycar, che è anche la prima macchina in assoluto della cantante. I due, che ormai vivono insieme a Lugano, si amano tantissimo.

Andrea Iannone è sempre più innamorato di Elodie, e mentre aspetta di tornare in pista, le regala una citycar rigorosamente elettrica. Se siamo al corrente di questo acquisto, fatto probabilmente per festeggiare i loro primi sette mesi insieme, è perché la coppia è stata sorpresa dal settimanale Chi in una concessionaria auto dell’hinterland milanese. I due si erano fatti accompagnare da un’autista e sono usciti dal salone a bordo di una vettura, che Iannone guidava. Per Elodie il dono è la sua prima automobile, e la cantante è apparsa felice e sorridente.

Elodie e Andrea Iannone: storia di un amore

L’amore quello vero fra Elodie e Andrea Iannone è nato la scorsa estate, quando lei era in vacanza in Puglia con alcuni amici. Diletta Leotta, che faceva parte del gruppo, aveva postato una fotografia nella quale si mostrava per la prima volta insieme al fidanzato Giacomo Cavalli. Nello scatto c’erano anche Elodie e Andrea. Sempre in estate i due sono volati in Sardegna, a Porto Cervo, dove sono stati paparazzati, diventando protagonisti del gossip sotto l’ombrellone. Si sono recati inoltre a Madrid, a Milano e in Svizzera, paese in cui, in quel di Lugano, Iannone ha una villa, dove da poco si è trasferita Elodie. I piccioncini sono stati anche “pizzicati” mentre facevano shopping per le vie di Milano e, fra una boutique di lusso e un'altra, si scambiavano baci appassionati. Andrea Iannone, ovviamente, ha accompagnato Elodie al Festival di Sanremo, dove lei era in gara.

In passato Elodie è stata legata al rapper Marracash, di cui si è innamorata mentre girava con lui il video di Margarita. Anche dopo la rottura, lei aveva dichiarato: "Lo amerò per sempre". Fra gli amori di Iannone ci sono invece Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Ricordiamo che Andrea Iannone, che è pilota motociclistico, è stato squalificato per doping. Il prossimo anno potrà tornare in sella a una moto, ancora non sappiamo quale.