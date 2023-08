Andrea Di Carlo sferra un colpaccio contro l'ex fidanzata Arisa: "Siamo sicuri che le piace l'organo maschile?"

Gossip TV

L'autore e manager Andrea Di Carlo, replica al vetriolo all'ex fidanzata Arisa dopo l'appello dell'artista su Instagram.

Ieri, la cantautrice genovese Rosalba Pippa, in arte Arisa, ha colto tutti di sorpresa mostrando una serie di scatti senza veli su Instagram accompagnati da un divertente annuncio in cui ha dichiarato di cercare un uomo con determinate caratteristiche. Il post è stato subissato di commenti e persino di candidature.

Andrea Di Carlo e la replica replica di fuoco a Arisa

Tra questi, la cantante Madame ha scritto di amarla e la risposta è diventata subito virale dopo il commento di Arisa.

"Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai, strano modo di amare" ha replicato infatti l'artista genovese, risposta alla quale Madame a sua volta ha risposto, cercando di salvarsi (forse) in corner: ""Dopo il forum di offro una cena chic così parliamo dal vivo. Vestiti elegante. Ti bacio e continuo segretamente ad adorarti". Come detto, l'appello di Arisa ("Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile") e la risposta di Madame sono diventati subito virali e, a tal proposito, un noto ex fidanzato della cantautrice non ha potuto esimersi nel commentare, riportando lo scambio di battute e sferrando una stoccata non indifferente.

L'autore è il manager e autore televisivo Andrea Di Carlo con cui Arisa ha avuto una travagliata relazione terminata più di due anni fa.

"Lei lo cerca alfa ma semo sicuri che a lei piace l'organo sessuale maschile? Mah. Se potessi parlare di quello che ho visto, bocca mia taci", ha scritto Di Carlo su Instagram.