Andrea Damante e Elisa Visari insieme a Ibiza: ritorno di fiamma?

Avvistati: Andrea Damante e Elisa Visari insieme a Ibiza, allo stesso tavolo durante una serata con amici. Si parla di ritorno di fiamma ma sarà davvero così?

Cosa succede tra Elisa Visari e Andrea Damante? La coppia si è detta addio, pur non parlando mai apertamente della fine della relazione. Mentre l’ex tronista di Uomini e Donne è stato avvistato con Giulia De Lellis riaccendendo per un momento il gossip sul ritorno di fiamma, la giovane attrice si è lasciata andare con Simone Susinna. Ora, tuttavia, Damante e Visari sono stati avvistati insieme a Ibiza e c’è chi crede che si stiano risentendo per ricucire il rapporto.

Damante e Visari, perché si sono lasciati?

Poche settimane fa si è accesa prepotentemente la luce dei riflettori del gossip sulla coppia formata da Andrea Damante e Elisa Visari. I due si sono allontanati fino alla rottura definitiva, ma non hanno mai fatto parola diretta dell’accaduto, preferendo far parlare l’evidenza. Nello stesso periodo anche Giulia De Lellis è tornata single, dopo la fine della relazione con Carlo Beretta che ora sembra essere felice al fianco di Melissa Satta. Quando Giulia e Damante sono stati avvistati insieme a Roma è scoppiato il caos tra le fan dei Damellis, certe che i due sarebbero tornati insieme più stabili e felici di prima. In realtà, Damante e De Lellis si sono visti solo per affari di lavoro, dal momento che la bella influencer romana era già impegnata con Giano Del Bufalo, il fratello di Diana Del Bufalo.

Mentre si è parlato di crisi per i due romani, Visari si è fatta pizzicare più volte in compagnia del sensuale attore Simone Susinna. I due si sono baciati appassionatamente davanti a molti testimoni ma la love story non è decollata, forse frutto più di un flirt passeggero che di reale interesse. Non sono mai stati effettivamente chiariti i motivi dell’addio tra Damante e Visari, dato che le supposizioni sul fatto che la giovane attrice si sia risentita vedendo il suo fidanzato nuovamente in contatto con la storica ex ora decadono del tutto. Quel che è certo, invece, è che il deejay veronese ha incontrato Elisa a Ibiza negli ultimi giorni.

Damante e Visari insieme a Ibiza, che succede?

Ignazio Moser ha festeggiato pochi giorni fa il suo addio al celibato in attesa del matrimonio con Cecilia Rodriguez, con la quale convolerà a nozze in Toscana il prossimo 30 giugno. In questa occasione, Andrea Damante è volato a Ibiza per festeggiare con uno dei suoi più cari amici e qui si è reso protagonista dell’ennesimo gossip. Stando a quanto riportato a Deianira Marzano da una fan, infatti, Andrea avrebbe passato la serata in un noto locale dell’isola insieme all’ex Elisa Visari, condividendo lo stesso tavolo. Secondo l’esperta di gossip i due non sono andati insieme a Ibiza ma si sono ritrovati lì e si stanno comunque risentendo. C’è quindi la possibilità che Damante e Visari vogliano sistemare la situazione per decidere di tornare insieme. Ma sarà veramente così? I due hanno optato per il totale silenzio stampa a proposito della loro rottura ma magari faranno uno strappo alla regola per confermare il ritorno di fiamma ai fan che li seguono sui social.