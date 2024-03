Amici, Wax senza filtri: "Dopo il talent show mi sono sentito solo, Angelina Mango? L'ho sentita dopo Sanremo e..."

Gossip TV

Wax si racconta a cuore aperto dopo l'esperienza ad Amici.

Wax è stato tra i protagonisti indiscussi della 22esima edizione di Amici, che ha visto trionfare Mattia Zenzola. Intervistato da Vanity Fair, il giovane cantante si è raccontato senza filtri rivelando che, dopo l'esperienza nella famosa scuola di Canale 5, ha sentito il bisogno di fermarsi, fare un esame di coscienza e ripartire.

La confessione di Wax

Wax, all'anagrafe Matteo Lucido, ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair in cui si è raccontato a cuore aperto. Senza troppi giri di parole, il giovane cantante, che oggi riparte con il suo nuovo singolo Primo al mondo, ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo l'esperienza nella scuola di Amici rivelando di aver attraversato un momento non facile:

Una volta fuori da una macchina così gigantesca mi sono sentito invincibile, come Hulk. Nei mesi successivi ho avuto il tempo per ripensare a quello che è successo e ho pensato di fermarmi. Sono stato preso da mille cose che ho preso di petto, ma ho sentito anche il bisogno di responsabilizzarmi per poter ripartire dopo aver sfiorato un'ombra che rischiava di trascinarmi nel baratro [...] Mi sentivo completamente solo, come se avessi vissuto un'esperienza che gli altri non potevano comprendere non avendola vissuta sulla loro pelle. Per fortuna avevo intorno delle persone che credevano in me e che hanno fatto la differenza.

La sua paura più grande? Il fallimento:

Ho paura di fallire completamente nella musica, di non poter piacere a nessuno, che quello che canto non sia compreso. Ma, indipendentemente da questo, non sarò mai solo perché avrò sempre la mia famiglia affianco: questa è l'unica certezza che ho. Le critiche? Dopo Amici mi sento più maturo e più consapevole in questo senso, per fortuna.

Leggi anche Raimondo Todaro punta il dito contro Marisol

A proposito del Festival di Sanremo, che quest'anno ha visto trionfare la bravissima cantautrice Angelina Mango, Wax ha confessato:

Ho sentito Angelina, le ho fatto i complimenti perché è stata bravissima. Dopo quello che abbiamo passato l'anno scorso era inevitabile [...] Il mio sogno più grande sarebbe fare come Lazza: andare a Sanremo, scendere tra il pubblico dell'Ariston e consegnare un mazzo di fiori a mia madre. Se sogno Sanremo? Sono cose che penso che ciascun artista vorrebbe stringere un giorno tra le mani.

Scopri le ultime news su Amici.