Amici 23, Raimondo Todaro sfida Marisol: "Non sei la prima della classe!". Ma manda in crisi Gaia! [VIDEO]

Gossip TV

Durante il daytime di Amici 23 di oggi, Raimondo Todaro ha lanciato un guanto di sfida a Marisol, ma ha provocato anche una reazione in Gaia, demoralizzata per le sfide che deve affrontare.

Anche per la seconda puntata del Serale di Amici23 i professori hanno iniziato con i nuovi guanti di sfida e nel daytime di oggi, 26 marzo, Raimondo Todaro ha deciso di sfidare Marisol, facendola esibire contro Gaia, ma mandando in crisi proprio la sua allieva.

Amici 23, Marisol "prima della classe" per Raimondo Todaro, ma Gaia entra in crisi al guanto di sfida [VIDEO]

Marisol ha letto la lettera contenente il guanto di sfida versatilità lanciatole da Raimondo Todaro. Il professore di latino non è stato molto magnanimo con lei e le ha consigliato di "non comportarsi come la prima della classe" perché ha ancora molta strada da percorrere. Inoltre, nella personale visione di Todaro, Marisol ha diversi punti di svantaggio: uno tra tutti le spalle, che lui ha giudicato poco definite e causa di una brutta postura nella ballerina.

Se Marisol ha accolto la sfida con aria quasi impassibile, commentando solo di non essere d'accordo con le affermazioni del maestro, ad andare in crisi è stata Gaia, che dovrà sfidare la ballerina anche nel guanto lap dance, lanciato da Alessandra Celentano. Parlando con Martina, la ballerina si è sfogata dicendo che, secondo lei, il guanto di sfida non è equo, perché non la valorizza abbastanza:

"Mi viene da piangere, per il guanto di lap dance sembra strano...ma il mio problema è più quello che mi ha inviato Raimondo. Ho visto i video sull'ipad e mi sento due pesi sulle spalle. Uno me l'ha dato proprio il mio prof e questo guanto non mi fa sentire valorizzata."

La ballerina ha deciso di incontrare Raimondo Todaro e spiegargli il suo punto di vista: Gaia sperava, infatti, che Todaro lanciasse una sfida sull'emotività, che da sempre è considerato il punto debole di Marisol. Il professore ha ascoltato le sue perplessità con grande attenzione e le ha poi spiegato il suo punto di vista:

"Non ho paura di mandarti in sfida contro Marisol, perché so quanto vali e non penso che tu valga meno degli altri. Quando do questo guanto non è che penso di mettere Marisol in difficoltà, ma lo faccio perché sono sicuro del tuo valore e vorrei che fosse chiaro a tutti. Non mi piace vincere facile, ma anche se perdessimo un guanto, non sarebbe un problema."

Todaro nel lanciare questa sfida dimostra ancora una volta la grande stima che ha verso Gaia e non dovrebbe sorprendere, considerando che le ha assegnato la maglia nonostante la ballerina non si esibisse da qualche puntata a causa di un ginocchio infortunato. Ma, stando anche a ciò che affermò all'epoca, durante uno degli appuntamenti domenicali del talent condotto da Maria De Filippi, Gaia gli aveva già provato di essere degna del Serale e di non aver bisogno di nessuna prova ulteriore per prendere la sua decisione. Nonostante le rassicurazioni di Todaro e anche una lezione speciale con Giulia Stabile, Gaia non ha ancora del tutto superato i problemi legati alle sue insicurezze e alla sua immagine fisica. Ci riuscirà con queste nuove sfide che dovrà affrontare?

Scopri le ultime news su Amici