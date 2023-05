Amici, Virginio Simonelli si svela: il coming out e in che rapporti è con Maria De Filippi.

Gossip TV

L'ex vincitore di Amici, Virginio Simonelli, si è raccontato in un'intervista a Vanity Fair, confermando la sua omosessualità e in che rapporti è con Maria De Filippi.

Intervistato da Vanity Fair, Virginio Simonelli, vincitore di Amici 10, durante la quale Annalisa è arrivata seconda, si è svelato a proposito della sua omosessualità e in che rapporti è oggi con Maria De Filippi, conduttrice del talent di Canale5.

Amici, Virginio confessa la sua omosessualità: "Con Maria De Filippi? Ecco la verità..."

Prima della sua vittoria nel programma di De Filippi, Virginio ha preso parte al Festival di Sanremo Giovani nel 2006 con il brano Davvero. A distanza di anni, ha deciso raccontarsi al magazine, in occasione dell'uscita del suo nuovo brano, Il giorno con la notte, in duetto con Teo Bok. Dopo la vittoria ad Amici ha stretto diverse collaborazioni con artisti di fama mondiale, come Elisa, Kylie Minogue, Raf e Laura Pausini.

Il cantante ha svelato di aver vissuto un momento di ombre nella sua vita, illuminata dall'amore per la musica, soprattutto durante la sua infanzia e adolescenza:

"Da adolescente il mio essere diverso, fisicamente mingherlino, con gli occhiali e sensibile, è stato motivo di scherno. C'è chi certe cose se le fa scivolare ee chi ne soffre. Quando si è piccoli e non si riesce a fare gruppo con i coetanei è dura. Quella frase mi ha segnato, in alcuni momenti ho pensato a soluzioni complicate...ma non voglio andare oltre."

Virginio ha ammesso di essere stato vittima di bullismo e che proprio per la sua esperienza cerca di fare attivismo in questo senso, parlando nelle scuola e con i ragazzi. Il cantante è stato il primo che dopo Sanremo ha partecipato e vinto in un talent: non si è trattato di un passo indietro o di una sconfitta, anzi, ammette, ha sempre rifiutato questo classismo verso i talent. L'artista ha inoltre rivelato in che rapporti è con Maria De Filippi:

"Sento ancora Maria, assolutamente. Ci scriviamo. Le mando i brani in anteprima. Anche se ancora non ha sentito Il giorno con la notte. Ma appena possibile, ci telefoniamo: è aggiornata sui miei passi."

A proposito del nuovo singolo, nel videoclip Virginio si mostra con un ragazzo e in merito l'artista ha dichiarato:

"Volevo raccontare il mio lato dell'amore. Si deve naturalizzare, fare in modo che l'omosessualità faccia parte del quotidiano. Vivere le cose con spontaneità. Questo aspetto della mia vita non l'ho mai nascosto. Semplicemente non ne ho mai parlato per riservatezza. Il mio compagno l'ho sempre presentato come tale a tutti."

Scopri le ultime news su Amici