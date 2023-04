Amici, Virginio Simonelli contro Annalisa? La verità dietro il tweet del cantante

Gossip TV

Negli ultimi giorni si è diffusa la voce secondo cui tra Virginio Simonelli, vincitore dell'edizione di Amici del 2011, e Annalisa non corra buon sangue. Un tweet del cantante ha dato da pensare ai fan, ma qual è la verità? Scopriamolo insieme.

L'edizione del 2011 di Amici vide trionfare Virginio Simonelli, nella categoria del canto, mentre al secondo posto si classificò Annalisa Scarrone, oggi nota come Annalisa, una delle artiste più prolifche del panorama musicale italiano. Che rapporto c'è tra i due? Negli ultimi giorni si sono diffuse voci di una certa antipatia tra i due ex allievi del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ma qual è la verità?

Amici, Virginio Simonelli e Annalisa? Non corre buon sangue tra i due?

A oggi, Annalisa ha partecipato almeno 5 volte al Festival di Sanremo e si è affermata come artista nel panorama italiano, pubblicando diversi album. Il suo ultimo singolo Mon Amour è in vetta alle classifiche da diverso tempo e ha collaborato con diversi cantanti della scena italiana, oltre a partecipare a numerosi programmi tv. Al contrario, Virginio Simonelli, dopo il successo seguito alla vittoria di Amici nel 2011, è diventato noto soprattutto come autore di testi per diversi artisti, non raggiungendo, tuttavia, la stessa fama della collega. Ma che tipo di rapporto c'è tra i due?

In una recente intervista, per sponsorizzare Mon Amour, Annalisa ha dichiarato che all'epoca la vittoria di Virginio fu meritata e che fu il pubblico a decidere e che certo non porta rancore per un avvenimento accaduto oltre 10 anni fa. Ma in un recente tweet dell'allora vincitore del talent, Virginio sembra lanciare una frecciatina alla ex collega, o almeno è questo che hanno letto diversi fan. Sul suo profilo Twitter, infatti, Virginio Simonelli ha scritto:

"Essere Artisti è una cosa difficile e richiede sacrifici, lo capisco. Bisogna considerare la musica una missione, non solo qualcosa che ci fa "tanto divertire". Non seguite le mode a tutti i costi per un po' di popolarità, ma siate voi stessi e tutto arriva. Questo è il successo."

In molti hanno voluto vedere una palese frecciatina verso Annalisa, ma Virginio in un'intervista di qualche anno fa spese solo parole di elogio per la collega, definendola "un'amica", perciò, il tweet pubblicato potrebbe essere solo uno sfogo generale contro una certa tendenza del mondo della musica.

Scopri le ultime news su Amici