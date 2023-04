Amici, Annalisa torna a parlare della vittoria di Virginio nel talent show: "Ecco perché ha vinto..."

Gossip TV

Anche a distanza di qualche anno, Annalisa è tornata a parlare della vittoria di Virginio ad Amici, nell'anno in cui lei ottenne il secondo posto. Ecco cosa ha detto.

Annalisa si è raccontata a Il Corriere della Sera in occasione dell'uscita del nuovo inedito Mon Amour. La cantante ha anche parlato della vittoria di Virginio ad Amici nello stesso anno in cui arrivò seconda. Ecco cosa ha raccontato al quotidiano.

Amici, le parole di Annalisa sulla vittoria di Virginio

La cantante di Savona ha raccontato dell'ispirazione per il suo nuovo inedito, per il quale ha ammesso che, come spesso per le altre sue canzoni, ci sono vari livelli di lettura e che sono le situazioni della vita a stimolare la sua creatività. Annalisa ha ammesso di riuscire a cantare solo emozioni che le appartengono, che ha vissuto in prima persona e che quindi può comprendere a fondo.

Annalisa ha anche parlato di Amici e della vittoria, nell'edizione alla quale ha preso parte, del rivale Virginio, svelando secondo lei i motivi per cui vinse all'epoca:

"Quando sono entrata ad Amici, quello è stato un momento emblematico della mia vita. ho vissuto una felicità incredibile, mi piacerebbe riviverla anche per ricordarmi quanto poco avevo prima. [...]Il televoto si rispetta sempre, guardandomi indietro penso che se avessi parlato un po' di più, magari, le cose sarebbero andare diversamente."

