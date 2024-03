Amici, Veronica Peparini: "Mai avrei pensato che sarei stata così coraggiosa e forte"

Gossip TV

Le prime emozionanti dichiarazioni social di Veronica Peparini dopo il parto.

Andreas Muller e Veronica Peparini sono diventati genitori delle bellissime Ginevra e Penelope. Dopo il ballerino, anche l'ex professoressa di ballo di Amici ha deciso di tornare sui social per pubblicare un emozionante post contenente alcuni teneri scatti delle gemelline.

Il dolce post di Veronica Peparini

Doppio fiocco rosa in casa Peparini-Muller. Dopo aver messo al mondo le gemelline Penelope e Ginevra, l'ex amata professoressa della scuola di Amici si è concessa qualche minuto per pubblicare un dolcissimo post sui social, corredato da un paio di scatti delle figlie:

Ed ecco qui, sono Mamma di 4 figli ed è una gioia immensa per me ma sono di conseguenza emozionata e felice per Andreas e le nostre famiglie. Spero di poter dare forza e coraggio, di essere di esempio e speranza per tante donne che desiderano diventare mamme senza aver paura di nulla e di nessuno. Mai avrei pensato che la vita mi potesse dare tanto e mai avrei pensato che sarei stata così coraggiosa e forte. Grazie a tutti per il supporto e per esserci stati vicini, prima ed ora e soprattutto grazie VITA. Siamo a casa Penelope e Ginevra.

Andreas, che festeggia oggi la sua prima festa del papà, ha invece pubblicato un altro post pieno d'amore:

Sono emozionatissimo. Ho vissuto la giornata più incredula di tutta la mia vita e credo che un’esperienza come questa, come ho deciso di viverla io, entrando in sala e vedendo tutto l’intervento del cesareo (che è una scena inspiegabile) ti plasma, ti cambia, senti i tuoi pensieri mutare e le emozioni vincere sulle tue certezze [...] Ho sentito le loro mani stringere le mie dita, ho toccato la loro pelle e sentito il loro cuore. Non riuscirò a chiudere occhio, perché nello stesso istante in cui le ho viste uscire dalla pancia, ho capito che la mia vita è completamente cambiata. Non lo so spiegare, ma sono fortunato e Veronica è un supereroe, un esempio per ogni generazione… Passata, presente e futura. Iconica.

