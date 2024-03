Amici 23, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini pronti per il Serale: "Siamo molto affiatati e determinati"

Gossip TV

I due amati professori della scuola di Amici carichi per la fase finale del talent show di Maria De Filippi.

Manca davvero poco al Serale di Amici 23, che prenderà il via il prossimo 23 marzo su Canale 5 e che vedrà i 15 allievi rimasti in gara darsi battaglia per conquistare la vittoria finale. A guidarli in questa nuova avventura saranno ancora una volta i professori di canto e di ballo del talent show di Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo senza filtri

Fervono i preparativi per il Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua 23esima edizione. A guidare i ragazzi in questa nuova fase ci penseranno i professori della scuola che, in una nuova intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, hanno raccontato le loro emozioni e ambizioni. Tra tutti, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini che, parlando dei loro allievi Mida, Sarah Toscano, Nicholas Borgogni, Kumo, Sofia Cagnetti e Lucia Ferrari, hanno confessato di essere molto felici di essere ancora in squadra insieme.

L’anno scorso abbiamo avuto tante soddisfazioni e ci siamo divertiti. Il serale è spettacolo, ci sono i guanti di sfida che per noi sono occasioni per giocare insieme. Siamo molto affiatati e determinati - ha dichiarato Lorella seguita da Emanuel - Sono d’accordo, ci siamo così divertiti lo scorso anno che speravo venissimo riconfermati come coppia. Quando è arrivata la notizia, ho tirato un sospiro di sollievo.

Leggi anche Fiocco rosa per Andreas Muller e Veronica Peparini

Lorella ha poi parlato delle varie strategie da mettere in atto contro le altre squadre del Serale:

Sconfiggere è un parolone, le squadre sono tutte belle, hanno punti di forza e di debolezza. La cosa più importante è portare i ragazzi più avanti possibile, anche se sappiamo che il vincitore è uno solo [...] Io sono molto contenta, i ragazzi del canto sono cresciuti tantissimo, hanno tutti una bella testa e sono molto concentrati, lo sono stati per questi sei mesi e nel serale penso lo saranno ancora di più. Li vedo molto determinati.

A farle eco Emanuel Lo:

Almeno una squadra la immagino agguerritissima, sappiamo che è una competizione, ma faremo capire che si può prendere il punto con eleganza [...] Per quanto riguarda i miei, ho iniziato l’anno con cinque elementi, e Todaro mi disse che era una squadra di calcetto, allora ho cercato di sfoltire pensando al serale e puntando sulla qualità, poi però ho ripreso alcuni elementi e ho riacquistato la mia squadra. Ora sono tanti e diversi, ognuno con qualcosa di speciale.

Scopri le ultime news su Amici.