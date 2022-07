Amici, Veronica Peparini fuori dal cast della nuova edizione: le prime parole sui social

Gossip TV

La ballerina e coreografa Veronica Peparini lascia Amici e sui social confessa: "Guardo avanti".

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Amici, che tornerà in onda su Canale 5 il prossimo autunno. Proprio nelle ultime ore, Davide Maggio ha svelato sui social il cast ufficiale del talent show che segna due importanti novità: l'addio di Veronica Peparini e Anna Pettinelli e il ritorno di Arisa ed Emanuel Lo.

Veronica Peparini fuori da Amici

A grande sorpresa di tutti, Veronica Peparini non sarà tra i professori di ballo della prossima edizione di Amici. Stando alle ultime indiscrezioni, al suo posto tornerà Emanuel Lo, coreografo e ballerino di hip hop che ha già ricoperto il ruolo di insegnante del talent show di Maria De Filippi nel 2016. Proprio la compagna di Andreas Muller nelle ultime ore ha pubblicato un post sui social in cui ha scritto: "Gratificata di questo periodo intenso, guardo in avanti con passione e stimoli sempre nuovi".

Leggi anche LDA a Sanremo dopo Amici? Parla lui!

Ma la Peparini non è l'unica insegnante ad aver deciso di lasciare la scuola di Amici. Anche Anna Pettinelli, infatti, non sarà nel cast della nuova edizione e al posto tornerà Arisa. Confermati invece i veterani Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro. Ecco quanto riportato da TvBlog:

Come anticipato da TvBlog, Arisa tornerà a ricoprire il ruolo di insegnante di canto, dopo averlo già fatto nella ventesima edizione, al fianco dell’inamovibile Rudy Zerbi e di Lorella Cuccarini. Rosalba Pippa prenderà il posto di Anna Pettinelli, insegnante di canto dalla diciannovesima alla ventunesima edizione. Anche per quanto riguarda gli insegnanti di danza, ci sono importanti novità. Stando ad una notizia pubblicata da DavideMaggio.it, la Peparini lascerà il talent show di Maria De Filippi dopo 9 edizioni. Sorella maggiore di Giuliano Peparini, direttore artistico di 6 edizioni del serale di Amici, la coreografa e ballerina romana ha iniziato il proprio percorso come insegnante di Amici nel 2013.

Scopri le ultime news su Amici.