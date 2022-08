Amici, Veronica Peparini dopo l'addio al talent: "Ho sempre scelto di mettermi in gioco, ma il mio centro sono io"

Gossip TV

Le nuove dichiarazioni sui social dell'ex professoressa di ballo di Amici.

Fervono i preparativi per la ventiduesima edizione di Amici. Nell'attesa, nelle ultime settimane, sono stati svelati i nomi dei nuovi professori del talent show di Maria De Filippi: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Arisa per la categoria ballo, Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro per la categoria ballo.

Lo sfogo social di Veronica Peparini

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Amici, che partirà a settembre su Canale 5. Stando alle ultime indiscrezioni, Veronica Peparini non farà più parte del cast del programma, anche se al momento non è arrivata nessuna conferma ufficiale da parte della diretta interessata. Tuttavia, proprio la coreografa ha pubblicato un post sui social che sembra rimandare proprio al suo preannunciato addio al talent:

Ho sempre scelto di mettermi in gioco, montare coreografie, ballare, prendere spunto e stimoli dal nuovo. Ma poi il mio centro devo essere io, devo fare io, sempre ,finché potrò per la passione che ho mi metterò in gioco sempre, cercando ed esplorando. Bisogna essere più cose, la mia è una famiglia che ha vissuto la Danza da sempre e continueremo a farlo! Da sempre e per sempre. Vi voglio bene.

Inutile dire che, il post sui social della Peparini, ha scatenato i commenti di migliaia di fan. "Mancherai ad Amici. Ti auguro nuovi percorsi da esplorare, sei bravissima e sopratutto umile ti meriti il massimo e sono certa che l’avrai… buon lavoro Veronica", "E noi ti seguiremo anche fuori da Amici. Sei un vero talento e ci saremo sempre in ogni occasione". E ancora "Devi esserci per tutti noi che ti amiamo. Sempre e sempre".

